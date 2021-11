Volano stracci a Ballando con le Stelle tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Dopo le prime quattro puntate scoppia la guerra tra i due ex che non si risparmiano regalando ai telespettatori uno scambio di battute al vetriolo che, manco a dirlo, sono diventate argomento di dibattito sui social (e non solo). Ecco cosa è successo durante l’ultima puntata del dance show di successo di Rai1.

Selvaggia Lucarelli contro Morgan: “sembrava un ballo delle tribù amazzoniche dopo che hanno leccato il rospo”

La performance di ballo di Morgan a Ballando con le Stelle 2021 non ha convinto Selvaggia Lucarelli che ha giudicato la sua rumba così: “sembrava un ballo delle tribù amazzoniche dopo che hanno leccato il rospo“. Il cantante ha cercato di buttarla sullo scherzo dicendo “sembri Lady Godiva!”, ma la replica della Lucarelli è arrivata puntale “e tu Biancaneve“. Comincia così la lite in diretta tra Morgan e Lucarelli che si è protratta per diversi minuti toccando toni davvero troppo forti per una prima serata di Raiuno.

La miccia si accende quando la giurata giudica la prova di ballo del concorrente: “ti sei preso del tempo per non ballare e per caz*ggiare col pubblico. La tua narrazione euforica non convince“. Morgan non ci sta e ribatte: “Fabio Canino ha detto che ho fatto grande spettacolo perché se ne intende di musica. Tu non sai niente“. La Lucarelli difende il suo ruolo di giudice con i denti: “tu non devi giudicare, te ne devi stare al tuo posto“.

Morgan: “Selvaggia Lucarelli non ha predisposizione per giudicare musica e danza”

Morgan non ci sta e al giudizio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle risponde a tono: “ma come si permette? La Lucarelli non ha una grande predisposizione per giudicare musica e danza, lei è stonata e fuori tempo. E’ una che parla come te non ha il controllo. Lei si odia perché gli è piaciuto. Non capisce nulla, non ha la minima cognizione di quel che dice“.

Il pubblico in studio e da casa è coeso verso Morgan che chiude la diatriba con un complimento alla giurata “nonostante quello che dice, penso sia intelligente”. Il peggio però deve ancora arrivare. Poco dopo la Lucarelli riaccende la miccia dando a Morgan del disonesto e maleducato. “Sei capriccioso, malizioso e maleducato. Non mi piaci perché sei disonesto quando ti racconti” sono le parole della Lucarelli che fanno letteralmente infuriare il cantautore che ribatte seccato: “come si permette di giudicarmi, io non ti insulto e disonesto non me lo dici. Lei è chiusa nell’idea di giudicare. Per Selvaggia Lucarelli la danza è come il monolite per le scimmie di Stanley Kubrick“.

L’ultima parola è proprio della giurata che sentenzia: “le polemiche e le discussioni piacciono a tutti, io stessa sono ben felice di immergermi in queste dinamiche, ma quella di Morgan stasera è stata una scena gratuita e lui non era lucido. Fine!”.

La polemica però non si placa, visto la Lucarelli nel dopo puntat ha scritto sui social: “quello che ho visto stasera è stato un uomo che mi ha dato della scimmia. Non si trattava di difendere me, che mi difendo benissimo da sola, ma difendere un principio di educazione e di rispetto“.