Ballando con le Stelle 2021 prosegue inarrestabile la sua corsa verso la finale. La quinta puntata è stata ricca di colpi di scena: dal malore di Andrea Iannone che ha poi recuperato riuscendo a ballare fino allo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Morgan.

Milly Carlucci, accompagnata da Paolo Belli e dalla Big Band, ha regalato un’altra puntata all’insegna del grande spettacolo ai telespettatori di Raiuno. A giudicare le performance dei concorrenti vip la giuria composta da: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni. A bordo campo, invece, Alberto Matano, Roberta Bruzzone, Rossella Erra e Alessandra Mussolini.

Ballando con le stelle 2021, eliminato quinta puntata: Mietta e Maykel Fonts

Mietta e Maykel Fonts sono gli eliminati della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2021. Niente da fare per la cantante che, dopo essere risultata negativa al Covid-19, è rientrata in corsa nel dance show di Rai1. Il suo ritorno è durato però quanto quello di un gatto in tangenziale visto che, il tempo di un ballo di spareggio, ed è stata fulminata dal pubblico da casa. Per la cantante, infatti, solo il 17% di preferenze da parte del pubblico social e televoto.

Grande successo, invece, per le altre due coppie con cui si è scontrata nello spareggio finale. Dopo la lettura della classifica, infatti, Milly Carlucci ha rivelato i nomi delle coppie a rischio eliminazione: Sabrina Salerno e Samuel Peron e Alvise Rigo e Tove Villfor.

La prima coppia più votata è quella di Sabrina Salerno e Samuel Peron con il 47% dei voti. L’ultima sfida è tra Mietta e Maykel Fonts contro Alvise Rigo e Tove Villfor. Niente da fare per la cantante di “Vattene amore” che viene eliminata dal programma.

Questi i nomi dei concorrenti che passano alla prossima puntata:

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

Arisa e Vito Coppola

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Memo Remigi e Maria Ermachkova

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina

Andrea Iannone e Lucrezia Lando

Morgan e Alessandra Tripoli

Sabrina Salerno e Samuel Peron

Alvise Rigo e Tove Villfor

Ballando con le stelle 2021, la classifica della quinta puntata

Ecco la classifica provvisoria della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2021 data dai voti della giuria:

Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale 78 punti Arisa – Vito Coppola 47 punti Memo Remigi – Maria Ermachkova 47 punti Sabrina Salerno – Samuel Peron 42 punti Valeria Fabrizi – Giordano Filippo 36 punti Federico Lauri – Anastasia Kuzmina 36 punti Andrea Iannone – Lucrezia Lando 32 punti Morgan – Alessandra Tripoli 25 punti Alvise Rigo – Tove Villfor 24 punti

Come sempre spetta ad Alberto Matano assegnare il tesoretto che questa sera vale 60 punti grazie ai 10 punti di Massimo Ranieri e i 50 punti della ballerina per una notte Claudia Gerini.

“Grande responsabilità, siamo alla quinta puntata, giro di boa, e quindi devono andare avanti le migliori. Io mi ripeto e confermo quello che ho fatto la scorsa settimana: quindi tesoretto va di nuovo con grandissimo orgoglioso a Valeria Fabrizi” dice Alberto Matano. La giurata popolare Rossella Erra decide di dividere il tesoretto: “io credo che ci sia un concorrente che è brillante e di settimana in settimana sta diventando un perfetto ballerino: il mio tesoretto va a Federico Lauri“.

La classifica aggiornata è la seguente: