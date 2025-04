Selvaggia Lucarelli annuncia il suo matrimonio con Lorenzo Biagiarelli. La giornalista, che da anni ci ha abituato a inchieste e colpi di scena, ha rivelato che presto convolerà a nozze. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: le parole della giornalista sul matrimonio

Puntata da non perdere quella che sarà disponibile da domani, venerdì 4 aprile 2025, su Raiplay. Ospite di Hot Ones, programma televisivo trasmesso in streaming e condotto da Alessandro Cattelan, la Lucarelli ha risposto alle domande ‘infuocate’ dal conduttore.

Come anticipato dalla Rai in un comunicato ufficiale, una di queste era sulla sua storia d’amore con Lorenzo Biagiarelli. Già nove anni fa, la giornalista chiese all’uomo di sposarla ma allora lui le disse di no. Ora però ci ha riprovato e questa volta la risposta è stata decisamente diversa:

“Sono tornata all’attacco perché, compiuti i 50, volevo organizzare la mia vita. Gliel’ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia. Qualche giorno fa in aereo, gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive (ride!)”.

La Lucarelli svela anche dove potrebbe svolgersi il matrimonio e il ricevimento:

“Poi gli ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti a una chiesa, dove potremmo fare una festa incredibile a tema, con la pizzica, i taralli, Albano, Emma, I Negramaro. Potremmo chiudere tutto il Paese e fare una grande festa… altro che i compleanni di Madonna in Puglia! E pare che questa volta mi abbia detto di si!“.

In molti si sono chiesti se le sue parole siano ironiche o ci sia un fondo di verità. L’annuncio è stato dato, magari la festa però sarà altrove.

Hot Ones, come funziona

Hot Ones è una produzione Palomar, a Mediawan Company, in collaborazione con Rai Contenuti Digitali e Transmediali. In ogni appuntamento, Cattelan e i suoi ospiti mangiano alette di pollo o stick vegani, conditi con salse sempre più “hot” e rispondono alle domande del conduttore.