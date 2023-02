Da martedì 28 febbraio prende il via su Raiuno la nuova serie Sei donne – Il mistero di Leila. La fiction, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, andrà in onda per tre serate. Nel cast Maya Sansa, Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico e Giulia Fiume. Si tratta di un crime tutto al femminile in cui ciascuna donna, Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Giulia, è legata all’altra da un segreto che riguarda la scomparsa di Leila e del suo patrigno Gregorio.

Intervista ad Alessio Vassallo

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Alessio Vassallo che nella serie veste i panni di Emanuele, l’ispettore che collaborerà con Anna Conti sulla scomparsa di Leila. A proposito del suo personaggio, che non avrà all’inizio un rapporto facile con Anna, l’attore ha dichiarato: “Emanuele ha un’arma che è il saper ascoltare. Con il tempo riuscirà a instaurare un rapporto stretto con Anna Conti tanto da diventare il suo confidente”.

Anna Conti ostacolerà Emanuele cercando anche di soffocare la sua vita privata. E’ mai capitato a Vassallo di avere difficoltà a coniugare il lavoro con il privato? L’attore ci riflette e poi rivela: “Ho avuto spesso difficoltà. Può capitare che a volte non si riescano ad instaurare buoni rapporti con i registi con cui si lavora. Si possono verificare frizioni a causa di vedute differenti ma anche in questo caso bisogna cercare di ascoltare l’altro senza imporre il proprio pensiero”.

Nella serie Emanuele vive una storia omosessuale. In passato in Rai i baci gay avevano spesso scatenato delle polemiche in particolare sui social. Da un po’ di tempo però le cose sembrano essere cambiate come suggerisce Vassallo: “Oggi è cambiata la sensibilità e secondo me non c’è neanche bisogno più di parlarne. Bisogna dare una normalità a tutto questo. Spesso ci soffermiamo a chiederci chi ami chi e non come la ami. Da questo punto di vista manca l’educazione sentimentale. L’amore può avere diverse forme. Oggi si tende molto a spettacolarizzare l’orientamento sessuale quando invece non c’è bisogno di farlo”. Una frecciatina al bacio tra Fedez e Rosa Chemical? Chissà.