Cambio programmazione Mediaset Inifinity per la soap turca Segreti di famiglia. Le vicende di Ilgaz Kaya e Ceylin Erguvan si prenderanno un meritato periodo di ferie, per tornare sulla piattaforma gratuita a partire dal 1° settembre.

Segreti di famiglia si ferma ad agosto 2025

Con l’episodio 38 – reso disponibile per la visione gratuita sulla piattaforma Mediaset venerdì 1° agosto – Ilgaz e Ceylin hanno salutato i fans. Segreti di famiglia si prenderà infatti un periodo di vacanza, per tornare disponibile con nuovi episodi inediti a partire da lunedì 1° settembre.

La decisione dei vertici Mediaset è stata resa nota solo ieri, e diffusa con le anticipazioni dell’episodio 39 previsto appunto a settembre.

Segreti di famiglia 2: le indagini sulla morte di Serdar riprendono a settembre

Lo stop Segreti di famiglia 2, deciso nelle ultime ore dai vertici di Cologno Monzese, lascia in sospeso le indagini sulla morte di Serdar Denzi. Il corpo senza vita dell’uomo, ritrovato in una discarica, ha aperto molti interrogativi.

Se da un lato Ilgaz e Ceylin (interpretati rispettivamente da Kaan Urgancioglu e Pinar Deniz) sono determinati a fare luce su quest’ennesimo delitto, dall’altro sono entrambi consapevoli che la verità potrebbe portare alla luce il coinvolgimento dei loro cari nell’assassinio del giovane. Non dimentichiamo infatti che Serdar – prima di essere ritrovato morto – era stato preso in ostaggio da Aylin, Gul, Cynar, Osman, Tugce, Pars, Merve e Mert. Come abbiamo potuto vedere tutti loro hanno avuto la loro parte di responsabilità. La “squadra” aveva pensato di farla franca, ma la loro convinzione è crollata nel momento in cui Ceylin ha iniziato a sospettare che le stessero tutti nascondendo qualcosa, e ha deciso di seguire sua sorella.

Anticipazioni episodi di settembre Segreti di famiglia 2: il mistero svelato?

Come è morto Serdar Denzi e chi ha gettato il suo corpo in una discarica? Nella puntata 39 – disponibile dal 1° settembre – ritroveremo ad attenderci questo interrogativo. Ilgaz Kaya e Ceylin Erguvan continueranno a fare indagini per scoprire la verità, con la stessa meticolosità che hanno già dimostrato finora.

I timori della donna saranno confermati, e i suoi familiari saranno veramente coinvolti nella morte del ragazzo? Per scoprirlo insieme a noi vi invitiamo a seguirci.