Dopo aver saltato l’appuntamento di domenica scorsa, la soap turca Segreti di famiglia tornerà stasera sui nostri teleschermi. Cosa accadrà nelle tre puntate che prenderanno il via alle 21:38 circa su Canale 5? Riflettori puntati sulle indagini legate alla morte di Inci, che ci terranno con il fiato sospeso. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Segreti di famiglia, anticipazioni quinta puntata

Le tre puntate della soap opera turca di Canale 5 in onda stasera si preannunciano ricche di colpi di scena. Ceylin riuscirà a trovare una serie di indizi che la porteranno a credere che Inci sia stata assassinata da Engin. Nel frattempo Yekta sospetterà che il figlio possa essere coinvolto in qualcosa di veramente spiacevole e non esiterà a coprirlo, mentre Lacin ritroverà l’orecchino di Inci. Paris intanto continuerà a indagare, chiedendo informazioni a Ozan e Nurcihan, mentre Ilgaz organizzerà una trappola per catturare l’assassino della sorella di Xeylan.

Spoiler Segreti di famiglia: Zafer rinnega la figlia Ceylin

Nel momento in cui scoprirà che la figlia Ceylin è ancora l’avvocato di Cinar, Zafer andrà su tutte le furie. L’uomo arriverà a rinnegare la figlia, spingendola ad allontanarsi dalla famiglia. Più tardi Ilgaz incontrerà Ceylin, e la rimprovererà per aver mentito a lui e al fratello.

Yekta coprirà Engin nelle prossime puntate Segreti di Famiglia

Nel momento in cui Lacin troverà l’orecchino di Inci, Yekta inizierà a sospettare che il figlio Engin possa essere responsabile di quanto accaduto alla ragazza. Nel tentativo di coprirlo ed evitare che le forze dell’ordine possano sospettare di lui, l’uomo deciderà di bruciare alcuni indizi.

Il gesto non sarà affatto condiviso da Lacin, che osserverà il marito con espressione esterrefatta per la mancanza di empatia e di sensi di colpa nei confronti di Inci.

Segreti di famiglia, cos’altro accade?

Ceylin si recherà a casa dei genitori di Engin con la scusa di fare due chiacchere, e lì vedrà la barchetta che era appartenuta a sua sorella. Sconvolta e spaventata, l’avvocatessa si allontanerà dalla villa in fretta. Sulla strada incontrerà Ilgaz, e gli riferirà che – secondo lei – è stato Engin ad assassinare sua sorella.

Ozan e Nurcihan verranno poi denunciati anonimamente da Ceylin. Paris li interrogherà e scoprirà che la ragazza si era introdotta in casa dei due coniugi con l’inganno.