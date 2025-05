Il Conclave 2025 si è pronunciato al mondo intero con la fumata bianca. E’ stato eletto il nuovo Papa: si tratta del Cardinale Robert Francis Prevost che ha scelto il nome di Leone XIV.

Leone XIV, il Cardinale Robert Francis Prevost è il nuovo Papa

Dopo la morte di Papa Francesco che ha scosso il mondo intero, gli occhi del mondo Cattolico (e non solo) erano rivolti al Conclave 2025 che ha visto la riunione del collegio cardinalizio della Chiesa cattolica per l’elezione del nuovo Papa. Dopo la prima fumata nera, il collegio cardinalizio della Chiesa cattolica si è pronunciato con la fumata bianca, il segno dell’avvenuta elezione del nuovo Sommo Pontefice. Il nuovo Papa, il 267esimo pontefice della storia, è il cardinale Robert Francis Prevost che ha scelto come nome Leone XIV. Si tratta del primo Papa americano, anche se le sue origini sono italiane, francesi e spagnole. Il cardinale Robert Francis Prevost è arcivescovo della città di Chicago, ma per tantissimi anni è stato anche missionario in Perù.

“La pace sia con tutti voi” sono state le prime parole pronunciate da Papa Leone XIV una volta affacciatosi dalla loggia di San Pietro. Un ricordo al grande Papa Francesco che ci ha lasciati dopo 12 anni di pontificato a cui ha detto “Grazie Papa Francesco“.

Chi è il nuovo Papa Leone XIV, il Cardinale Robert Francis Prevost

Robert Francis Prevost, il nuovo Papa, è nato 14 settembre del 1955 a Chicago, stato dell’Illinois in America ed appartiene all’ordine di Sant’Agostino. Rispetto al suo predecessore, Papa Leone XIV è considerato progressista su alcuni temi di strettissima attualità come il cambiamento climatico, l’attenzione verso i poveri e l’accoglienza degli immigrati. Al contrario è conservatore in materia di diritti civili, comunità LGBT+ di cui si è espresso con termini differenti da Papa Francesco, ma anche sul coinvolgimento delle donne in ruoli clericali. Per il New York Times il nuovo Papa ha un carattere di gran lunga più riservato e discreto rispetto a Papa Francesco.

Dall’America arrivano le congratulazioni del Presidente Donald Trump: “un onore per il nostro Paese, non vedo l’ora di incontrarlo”.