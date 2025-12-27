Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 29 dicembre al 2 gennaio? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno (ad eccezione di giovedì 1° gennaio) con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 2 gennaio

Ilgaz è sempre più sotto pressione: l’orologio scorre inesorabile e la vita del figlio di Okan è appesa a un filo. Occorre trovare al più presto un donatore compatibile. La ricerca di un nuovo cuore che possa salvargli la vita va avanti senza sosta.

Nel frattempo Okan tiene in ostaggio ben 14 persone allo studio Tilmen. Tra loro ci sono Ceylin, Lacin, Yekta, Parla, Ozge e la piccola Mercan. La trattativa per il rilascio degli ostaggi prosegue, e Ilgaz tenta di negoziare con l’uomo, che però avverte: lascerà liberi tutti solo quando sarà disponibile il cuore per il figlio malato.

Ceylin amareggiata nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Mercano inizia a chiamare Ilgaz “papà” e la cosa fa tirare un sospiro di sollievo all’uomo. Al tempo stesso però, provoca in Ceylin un forte senso di disagio, visto che a lei la bambina non si è mai ancora rivolta chiamandola “mamma”.

Indubbiamente la situazione inizia a migliorare, visto che fino a poco tempo prima la bambina non riconosceva nessuno dei due genitori, ma Ceylin sente che la strada da percorrere per cancellare quanto accaduto in passato è ancora molto lunga.

Segreti di famiglia, trame al 2 gennaio

Osman è costretto suo malgrado a vendere la sua proprietà. L’uomo cerca di portare avanti l’operazione in segreto, ma quando Aylin viene a saperlo rimane sconvolta dalla situazione familiare.

L’arrivo delle forze speciali sembra riuscire a risolvere la questione degli ostaggi: grazie a Yekta tutti vengono liberati. Tuttavia la buona riuscita dell’operazione non ferma la corsa contro il tempo di Ilgaz, che aiutato da Ceylin continua la sua disperata ricerca di un donatore per il figlio di Ozan.