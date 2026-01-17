Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 19 al 23 gennaio? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 23 gennaio

Ilgaz, Ceylin e Defne vanno a casa di Cinar e Mert, per informarli della tragica morte di Metin. I due fratelli hanno una forte reazione emotiva.

Anche Defne fa fatica ad accettare la cosa, e pensa che l’ordine che ha dato Ilgaz di fare accompagnare Kadir in centrale, sia stato indirettamente causa di quella morte assurda. E mentre la donna incolpa indirettamente Ilgaz per quanto accaduto al padre, Cinar combatte con un profondo senso di colpa e cerca conforto nel fratello Mert.

Subito dopo per Ilgaz arriva il momento di riprendere la routine quotidiana, anche se lo choc per la perdita è ancora forte. Anche Defne prova a ritrovare un minimo di normalità decidendo di tornare a scuola.

Nuovo caso per Ilgaz nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Ilgaz si concentra su un nuovo caso di omicidio, che vede coinvolto il padre di una delle ragazze liberate a casa di Beykoz. Quest’ultimo è stato ritrovato morto dopo una violenta colluttazione avvenuta nell’abitazione.

Il nuovo caso porta il procuratore ad affrontare nuove complesse dinamiche che esulano dalla sua sfera personale, riportando alla luce quel confine (spesso sottilissimo) tra giustizia e tragedia.

Segreti di famiglia: cos’altro accade nella dizi turca Mediaset?

Le indagini si fanno via via più serrate, e Ilgaz è impegnato a far luce sui crimini che si intrecciano con la vita di chi lo circonda.

La famiglia di Osman si trasferisce nel condominio di Kaya, ma per Aylin è difficile accettare il cambiamento drastico del suo stile di vita. Questa nuova convivenza “forzata” mette a dura prova le relazioni familiari e crea un nuovo clima di tensione.

Nell’ultimo episodio Segreti di famiglia di questa settimana assistiamo a un evento carico di emozioni: la famiglia si riunisce per elaborare la perdita di Metin. Gul fatica a celare le sue emozioni, e quando Aylin e Cetin si accorgono che ha preso una camicia appartenuta al defunto emerge una domanda sull’effettivo rapporto che c’era tra i due.