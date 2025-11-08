Nuovo appuntamento oggi – sabato 8 novembre – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Omar viene rilasciato. Eren lo fa seguire dai suoi agenti e poi comunica a Ilgaz che la figlia di Turgut è gravemente malata. Cinar rivela a Parla e a Tugce di voler diventare un poliziotto. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 89 in replica streaming.