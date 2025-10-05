Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 6 al 10 ottobre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi.

Yargi – Segreti di famiglia 2, trame al 10 ottobre: Defne viene sequestrata

Saranno momenti drammatici quelli che vivrà Defne nei prossimi episodi Segreti di famiglia. La bambina verrà infatti rapita e rinchiusa in una cella frigorifera.

La tensione sarà altissima quando gli inquirenti riusciranno a scoprire che – poco prima di far perdere le sue tracce – Defne era stata vista su un autobus insieme a una donna. Subito dopo i rapitori invieranno a Ceylin un video, nel quale si vedrà chiaramente che la piccola è racchiusa all’interno di un vecchio frigorifero. Il messaggio allegato sarà fin troppo chiaro “le resteranno solo 40 minuti di tempo prima di morire per ipotermia!”

Segreti di famiglia, spoiler settimanali: Mert riabbraccia suo figlio

In ospedale i medici decideranno di risvegliare Metin per poter valutare le sue reali condizioni dopo l’aggressione che avrà subito.

Ceylin cercherà di ricostruire i fatti con suo suocero, sperando di riuscire a trovare qualche indizio sull’aggressore. Un piccolo dettaglio sembra fornire uno spiraglio per poterlo identificare: l’uomo aveva le dita sporche di una sostanza che avrebbe potuto essere tintura per capelli.

Nel frattempo Cinar riuscirà a fare entrare in ospedale Mert, e permettere così all’uomo di riabbracciare suo figlio.

Ridvan muore nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Ridvan – storico assistente del procuratore capo Pars – perderà la vita in modo tragico nei prossimi episodi Segreti di famiglia. I killer saranno determinati a uccidere Salim, ma quando si renderanno conto di non trovarsi davanti a lui, decideranno comunque di fare fuoco.

Il corpo di Ridvan resterà a terra, e quando l’amico e superiore lo vedrà, resterà sconvolto.

Segreti di famiglia, finale settimanale: Defne è salva

Dopo tanta tensione e dolore, arriva finalmente una notizia positiva: Defne verrà ritrovata. La bambina sarà viva e verrà portata in ospedale per accertamenti sulle sue condizioni di salute.

Fortunatamente sembra che la brutta esperienza all’interno del freezer non abbia causato danno fisici, anche se il suo stato emotivo preoccuperà molto Ilgaz. L’uomo si renderà conto che la sorellina avrà vissuto un’esperienza scioccante, e preferirà rivolgersi a una psicologa per aiutarla a superare il suo trauma.