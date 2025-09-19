Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 22 al 26 settembre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi.

Segreti di famiglia 2, trame al 26 settembre: le minacce a Parla

Un uomo misterioso si presenta a casa di Parla e la minaccia, intimandole di convincere sua sorella Ceylin a non occuparsi più delle indagini condotte da Ilgaz. Chi è quest’uomo e perché è così interessato al caso? Le anticipazioni non rivelano l’identità, lasciando in sospeso anche la reazione di Perla davanti a questo nuovo pericolo che si presenta sul suo cammino.

Nel frattempo la vicinanza tra Ilgaz e Ceylin porta i due a vivere un momento di passione, che lascia però entrambi pieni di incertezze il giorno dopo.

News Segreti di famiglia, spoiler settimanali: com’è morta Ferda?

Tolga riesce a procurarsi la lista degli invitati al matrimonio, mentre Eren e Ilgaz interrogano Ismail. Quest’ultimo ammette di avere organizzato la fuga con Ferda, ma che i loro piani erano stati cancellati dalla reazione della famiglia di lei, che la aveva picchiata e costretta a rimanere con loro.

Le indagini vanno avanti e viene fatta chiarezza sulle cause che hanno portato alla morte di Ferda: la donna è deceduta a causa di una overdose, e il corpo è stato legato a uno pneumatico per essere trascinato in fondo al mare.

L’autopsia sul suo corpo rileva anche numerosi inoltre emergono segni di violenza e due costole fratturate.

Nuove scoperte nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Nel corso di un’analisi dettagliata nel locale del matrimonio, gli inquirenti sorprendono un uomo che si da alla fuga a bordo di un furgone. Il fuggitivo viene fermato, e il mezzo risulta essere lo stesso sul quale è stato trasportato il corpo di Ferda.

La famiglia della sposa uccisa intanto, si rifiuta di collaborare con la procura.

Le indagini si concentrano su Salim. Si scopre che la sposa era stata “ceduta” all’uomo per saldare un debito di gioco del fratello. Anche la cerimonia lussuosa fa nascere qualche sospetto, perché gli inquirenti non riescono a capire come sia stato possibile organizzare un matrimonio così sfarzoso facendo un lavoro tutto sommato modesto.

Nel frattempo Ceylin convoca Aylin e lo interroga sul suo legame con Cetin.