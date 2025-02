Noemi torna in gara al Festival di Sanremo 2025 per l’ottava volta. Quest’anno la cantautrice romana presenta il brano “Se t’innamori muori” scritta a quattro mani da Mahmood e Blanco.

Noemi, il testo di “Se t’innamori muori”

Scusa è tardi, se vuoi passo da te,

Siamo stanchi, di lasciare sempre perdere,

Non rispondi se ti chiedo d’accendere,

Avere figli non è, non è,

Un discorso facile da prendere.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Credo sia normale, farsi continuamente dei pensieri strani,

Se inizia a svanire, la magia che c’era siamo già alla fine.

Perché non è più la prima volta, che prendi un treno per vedermi,

Che abbiamo l’ansia se si allungano i silenzi.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Lasciami soltanto un’altra via d’uscita,

Da questa discussione che sembrava infinita,

Qualcuno dovrà perdere, perché,

Accettarsi è difficile, quando non sai qual è la strada da prendere,

Dire siam diversi è sempre dura da ammettere,

Lasciami perdere, se conosci il peggio di me.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

testo della canzone e significato

Noemi è tra i Big della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 in gara con il brano “Se t’innamori muori” ha catturato da subito l’attenzione di critica e pubblico. La canzone porta la firma di Blanco e Mahmood, vincitori del Festival di Sanremo 2022 con “Brividi” che hanno scritto una canzone d’amore costruita e pensata per la vocalità dell’interprete romana. Si tratta di un brano moderno che affronta il tema dell’amore, ma esplorandolo dal punto di vista delle sue contraddizioni.

Il significato di “Se t’innamori muori”

“Se t’innamori muori” di Noemi affronta il tema dell’amore soffermandosi sulle dinamiche più complesse. Innamorarsi da un lato può essere un’esperienza pazzesca, ma dall’altro è molto pericolo. Proprio Noemi ha parlato del brano così: “è un viaggio tra le emozioni più profonde e le paure che l’amore suscita“.

Nella canzone, infatti, si parla della vulnerabilità che si vive quando ci si innamora; un stato che da un lato ci rende felici, ma dall’altro lato può provocare grandi sofferenze. La scelta del titolo è provocatoria, ma rende l’idea di come un sentimento così grande e totalizzante possa anche far soffrire talmente tanto da aver paura di morire.