Marco Bocci e Laura Chiatti sono i protagonisti di ‘Se fossi te‘. La nuova fiction, ambientata a Natale, andrà in onda durante le feste sulla Rai. Scopriamo insieme quando vederla in tv, di cosa parla e chi fa parte del cast.

Se Fossi te, serie TV: quando in tv e trama

Appuntamento da non perdere con ‘Se Fossi te’, la nuova fiction Rai in due puntate con Marco Bocci e Laura Chiatti. Il primo episodio andrà in onda domenica 28 dicembre 2025, in prima serata su Rai1, mentre il secondo lunedì 29 dicembre.

Ma qual è la trama di Se fossi te? Tutto ruota intorno alla vita di Massimo Mancuso (interpretato da Marco Bocci), un operaio che ha perso la moglie dopo una malattia e si occupa da solo di due figli e del padre Oscar (Nino Frassica). L’uomo condivide la città e il luogo di lavoro con Valentina Sangiorgi (Laura Chiatti) che invece è la figlia di Primo, proprietario e fondatore dell’azienda. La donna è sposata e ha un figlio e sembra avere una vita perfetta.

Le loro strade si incrociano sotto Natale quando Massimo scopre che suo figlio Pietro soffre della stessa patologia di sua moglie e chiede l’anticipo del Tfr per una costosa operazione. Primo, colto da malore, lascia il timone dell’azienda a Valentina che però scopre che i conti sono in rosso e per salvare l’azienda deve licenziare gli operai. Lo scontro tra i due è acceso ed entrambi desiderano di trovarsi nei panni dell’altro. Ed è proprio quello che accade portando Massimo e Valentina a scoprire il mondo dell’altro.

Il cast della fiction Rai

Se fossi te è una coproduzione Rai Fiction-Eagle Original Content con il contributo di Friuli-Venezia Giulia Film Commission. Scritta da Andrea Valagussa e Valerio D’annunzio, nel cast oltre ai protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti, troviamo Vincenzo Ferrera, Sebastiano Somma, Leo Mannise, Martina Bonan, Matteo Schiavone, Sergio Leone, Paola Ceracchi, Mariella Valentini, Bebo Storti e Nino Frassica.