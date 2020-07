Da qualche settimana, Adriana Volpe e Alessio Viola conducono su Tv8 il programma di informazione e intrattenimento “Ogni mattina”. La Volpe ha iniziato questo nuovo percorso carica ed emozionata per l’opportunità che l’azienda le ha dato dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip su canale 5.

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli le frecciatine continuano a distanza

La Volpe, spigliata e disinvolta si è buttata a capofitto in questa nuova avventura ma gli strascichi del passato la coinvolgono nuovamente nell’ennesima frecciatina di Giancarlo Magalli che con un post sui social prende in giro l’ex collega per i dati di ascolto.

Va da se che gli ascolti sono quelli che determinano il successo di un programma, ed in effetti “Ogni Mattina” non brilla da questo punto di vista…

Il conduttore de I Fatti Vostri punge l’ex collega con un post su Facebook che è un chiaro sfottò. Ha postato infatti un’immagine con su scritto 0,9% e la emoticon che invita a fare silenzio. A cui ha aggiunto tra i commenti:

“Chi deve capire capisce (…) Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta“.

L’immagine pubblicata da Magalli su Facebook

Il riferimento al programma Ogni Mattina è palese, dal momento che quella cifra è la percentuale del programma di Tv8 di ieri mattina. Solo 79.000 spettatori.

Volpe – Magalli, pace fatta? Ma quando mai!!

E insomma, a nulla sono serviti i “guardiamo avanti”, “ognuno faccia la propria strada”, “io non porto rancore” etc..tutte frasi che ci hanno propinato i due, da quando hanno litigato pesantemente più di 3 anni fa.

Ma la guerra è ancora aperta, anzi apertissima…

Ma del resto anche la Volpe ha punzecchiato Magalli, proprio nella puntata del 6 luglio in cui il collega Alessio Viola ha compiuto gli anni. Ebbene, la conduttrice ha ricordato come nel 2017, a I Fatti Vostri, solo per aver precisato l’età del collega (Magalli) si è beccata un “strega, rompipalle”.

Oggi 8 luglio 2020 arriva puntualmente la Replica di Adriana Volpe

La conduttrice ad inizio trasmissione ha speso qualche parola per il suo ex collega Magalli, dicendogli che il gesto di stare zitta non lo deve fare proprio a lei, perchè “per molti anni ci hai provato a farmi stare zitta, e non ci sei mai riuscito. Tu questo gesto a me non lo fai, perchè ancora una volta dimostri di non avere rispetto per le persone e per le donne”.

La guerra è ancora aperta dunque, e pare destinata a non finire…se questi sono i presupposti!!