Ogni Mattina il programma di Adriana Volpe e Alessio Viola prenderà il via domani lunedì 29 giugno 2020 alle ore 10 su Tv8. Nel programma saranno raccontate le storie di persone comuni ma anche di parecchi vip, a cui il programma dedica due giorni la settimana: il lunedì e il giovedì. Vediamo nel dettaglio quali ospiti ci saranno.

Ogni Mattini su Tv8: ecco i primi nomi degli ospiti vip presenti in studio nel programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola

Paola Barale è la prima ospite vip del programma che aprirà le danze domani lunedì 29 giugno. La showgirl lo ha annunciato sul suo profilo Instagram informando i followers che domani mattina dalla 10 potremo vederla sugli schermi di Tv8.

Ad intervistare la Barale sarà Alessio Viola, giornalista e co – conduttore del programma assieme all’ex gieffina Adriana Volpe.

Ogni Mattina: giovedì 2 luglio arriva Pamela Prati

Ma la Barale non sarà l’unica ospite vip del programma, infatti giovedì 2 luglio toccherà ad un’altra showgirl essere presente in studio. Una soubrette per certi versi controversa e ultimamente molto criticata. Ci riferiamo a Pamela Prati che molto probabilmente tornerà a parlare del suo libro, Come una Carezza, già presentato a Domenica In e della sua storia, o meglio vicenda relativa a Mark Caltagirone.

Saranno quindi due le giornate dedicate agli ospiti vip del programma: il lunedì e il giovedì. I vip saranno pronti a raccontarsi ad Alessio Viola e Adriana Volpe padroni di casa, che attraverso le interviste one to one cercheranno di carpire i piccoli segreti delle star.

Ogni Mattina: in onda dal lunedì al venerdì. Ecco un recap degli ospiti vip

Ma oltre alla Barale e alla Prati, il sito Davide Maggio anticipa anche gli ospiti delle settimane successive. La seconda settimana infatti toccherà ai maschietti: lunedì 6 luglio sarà la volta di Andrea Denver, che è stato compagno di viaggio nella Casa del GFVip 4 di Adriana Volpe.

Mentre giovedì 9 luglio toccherà all’ex marito di Ambra Angiolini, Francesco Renga cantautore amatissimo e molto apprezzato dal pubblico. Si proseguirà il 13 luglio con il cantautore Morgan e il 16 luglio con la shwgirl Alba Parietti. Ricapitolando:

lunedì 29 giugno, Paola Barale

giovedì 2 luglio, Pamela Prati

lunedì 6 luglio, Andrea Denver

giovedì 9 luglio, Francesco Renga

lunedì 13 luglio, Morgan

giovedì 16 luglio, Alba Parietti

Appuntamento con “Ogni Mattina” tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire da domani 29 giugno alle ore 10, su Tv8. Padroni di casa: Alessio Viola e Adriana Volpe.