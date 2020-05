Per la serie a volte ritornano, vi comunichiamo che questa domenica a Domenica In sarà ospite la showgirl Pamela Prati. Quindi a distanza di un anno, da dove tutto è cominciato la Prati sarà nuovamente da Zia Mara. Insomma come una sorte di cerchio che si chiude.

Domenica In, anticipazioni e ospiti del 17 maggio 2020: Torna Pamela Prati

Eccoci arrivate alle anticipazioni della trentaseiesima puntata di Domenica In, contenitore della domenica pomeriggio dell’ammiraglia Rai con al timone l’effervescente Mara Venier. Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma alle ore 14, subito dopo il TG1 delle 13,30, entrerà nelle case degli italiani la Zia Mara che avrà tra i suoi graditi ospiti anche Pamela Prati!

La Prati torna a distanza di un anno, negli studi di Domenica In per presentare al pubblico il suo romanzo autobiografico “Come una carezza” e naturalmente si racconterà in una lunga intervista tra carriera e vita privata. Un accenno al fantomatico Mark Caltagirone ci sarà sicuramente e la showgirl potrà spiegare la sua versione della storia.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 17 maggio 2020

Seguiranno poi altri ospiti: Viktorija Mihajlovic che parlerà del padre Sinisa, del suo particolare rapporto con lui e della sua malattia che pare abbia sconfitto. La ragazza gli ha dedicato un libro dal titolo “Sinisa, mio Padre”.

Sarà poi la volta di Achille Lauro, che a Sanremo 2020 ha suscitato un vespaio di polemiche per i suoi outifit molto particolari ed eccessivi ma che è già un idolo dei giovanissimi. Interverrà nella insolita veste di scrittore per presentare il suo libro autobiografico “16 marzo – L’ultima notte”.

Sabato 23 maggio si ricorderà la scomparsa di Falcone: ospite Maria Falcone

Maria Falcone, Presidente della ‘Fondazione Falcone’, sarà in collegamento da Palermo per presentare la settimana dedicata alla lotta alla mafia che culminerà con “Palermo chiama Italia… Al balcone”. L’evento si svolgerà in tutta Italia sabato 23 maggio, alle 18.00, alla stessa ora del terribile attentato al giudice Giovanni Falcone, il 23 maggio 1992.

Seguiranno i consueti aggiornamenti sulla Fase 2, e quindi tutte le riaperture e le ripartenze del Paese in modo particolare della stagione turistica e balneare dell’Emilia Romagna. Presente in collegamento il Governatore della regione Stefano Bonaccini.

Appuntamento con tutto questo e molto altro, domenica 17 maggio con Domenica In, subito dopo il TG1 delle 13.30. Conduce Mara Venier naturalmente su Rai 1!