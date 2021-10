Torna l’appuntamento con Scherzi a Parte, lo show della domenica sera di Canale 5 che vede al timone Enrico Papi. Chi sono le vittime di questa ultima puntata del 17 ottobre 2021? Scopriamolo insieme.

Scherzi a parte, stasera ultima puntata: anticipazioni, tutti gli scherzi che vedremo

Per l’ultimo appuntamento con Scherzi a Parte, in onda stasera, domenica17 ottobre 2021, le vittime designate sono un giornalista, uno sportivo, una attrice e una showgirl ovvero:

Michele Cucuzza

Filippo Magnini

Martina Stella

Valeria Marini

Naturalmente non mancherà nemmeno lo scherzo in diretta al malcapitato vip di turno.

Chi è la vittima dello scherzo in diretta, a Scherzi a parte nell’ultima puntata del 17 ottobre?

Dopo il grande successo delle prime cinque puntate, questa sera, domenica 17 ottobre in prima serata su Canale 5 – e in streaming su Mediaset Infinity – va in onda l’ultimo appuntamento con Scherzi a parte, il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico Papi.

Dopo Orietta Berti, Giulia Salemi, Ciccio Graziani, Maurizio Battista e Dayane Mello, chi sarà la vittima dello scherzo in diretta? Quale sarà lo scherzo che verrà realizzato in prima persona da Enrico Papi con la complicità di alcuni vi?

Quello della Mello della scorsa puntata è stato davvero tremendo. Hanno fatto credere alla showgirl di dover girare una scena per un film molto importante. Il suo ruolo da protagonista prevedeva che dovesse sparare, a salve ovviamente, a qualcuno. Tutto sembrava andare per il meglio almeno fino a quando, impietrita, la modella non ha scoperto che invece ci era ‘scappato’ il morto.

La reazione della Mello ha contribuito all’enorme successo dello scherzo tanto che sui social non si è parlato d’altro. Cosa succederà stasera? Visto cosa accaduto settimana scorsa sono tutti in trepidante attesa per scoprire l’identità del povero malcapitato di turno.

Gli ospiti dell’ultima puntata – tutti ignari della sorte che li attende – sono pronti ad intrattenerci per questo ultimo appuntamento con il programma che li vedrà protagonisti. Chi prenderà il posto della Mello? Sarà Michele Cucuzza, Martina Stella, Valeria Marini, o Filippo Magnini?

Gli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, preannunciano grasse risate. Sono stati studiati ad hoc scherzi personalizzati per ogni vip preso di mira.

Come sempre ai telespettatori verranno infine mostrati alcuni passaggi preliminari che precedono la realizzazione dello scherzo grazie alla sapiente regia affidata a Roberto Cenci.