Torna l’appuntamento con Scherzi a Parte, lo show della domenica sera di canale 5 che vede al timone Enrico Papi, tornato a Mediaset. Chi sono le vittime di questa quarta puntata del 3 ottobre 2021? Scopriamolo assieme.

Chi sono le vittime degli scherzi della quarta puntata di Scherzi a Parte?

Per la quarta puntata di Scherzi a parte in onda stasera 3 ottobre 2021 le vittime designate sono:

Nicola Porro, giornalista;

Paola di Benedetto, influencer;

Antonio Zequila, attore;

Elisabetta Gregoraci, showgirl;

Clemente Russo, pugile;

Scintilla (Gianluca Fubelli) comico;

e naturalmente lo scherzo in diretta al malcapitato vip.

Chi è la vittima dello scherzo in diretta, a Scherzi a parte nella puntata del 3 ottobre?

Dopo il grande successo delle prime tre puntate, domenica 3 ottobre in prima serata su Canale 5 – e in streaming su Mediaset Infinity – va in onda il quarto appuntamento con Scherzi a parte, il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico Papi.

Dopo Orietta Berti, Giulia Salemi e Ciccio Graziani chi sarà la vittima dello scherzo in diretta? Lo scherzo in diretta sarà realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio e di Elisabetta Gregoraci, preziosa presenza femminile di questo appuntamento, anche lei vittima di uno degli scherzi della puntata.

Gli ospiti della prossima puntata sono pronti ad intrattenerci per questo quarto appuntamento che vedrà protagonisti: Nicola Porro, Paola Di Benedetto, Antonio Zequila, Elisabetta Gregoraci, Clemente Russo.

Gli scherzi, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai telespettatori vengono inoltre mostrati alcuni passaggi preliminari che precedono la realizzazione dello scherzo. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Non perdetevi con Enrico Papi “Scherzi a parte”: domenica 3 ottobre, in prima serata su Canale 5.