Tutto pronto per il debutto di “Scherzi a parte 2026“, lo storico show di Canale 5 che prende di mira i personaggi famosi con scherzi irresistibili. L’edizione 2026 segna un rinnovamento importante a partire dal conduttore, ma anche nel format. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni!

Scherzi a parte 2026, quando inizia e quante puntate su Canale 5

Stasera, lunedì 2 marzo 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata della nuova stagione di “Scherzi a parte 2026“. Una delle trasmissioni più amate della televisione italiana torna con una nuova edizione completamente rinnovata affidata alla conduzione di Max Giusti. L’edizione 2026 è composta da 4 puntate trasmesse in prime time su Canale 5, ma il programma si presenta al pubblico in una veste completamente rinnovata con un format più dinamico ed attuale. A cominciare da Max Giusti che con la sua verve è pronto a regalare ai telespettatori momenti all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Tra le novità di questa stagione l’inserimento di brevi monologhi prima della messa in onda dello scherzo, ma non solo visto che Max Giusti si cimenterà anche nelle imitazioni di alcuni dei suoi celebri personaggi. Non mancherà l’effetto sorpresa con sketch imprevedibili e momenti di varietà. A raccontare gli scherzi sarà la voce narrante di Melina Martello, doppiatrice e direttrice del doppiaggio, mentre il gruppo Planet Funk sono gli autori della nuova sigla del programma.

Scherzi a parte 2026, vittime della prima puntata

L’edizione 2026 di Scherzi a Parte si presenta rinnovata rispetto alle precedenti, visto che quest’anno le vittime degli scherzi saranno non solo personaggi vip del mondo dello spettacolo, ma anche persone comuni. Una novità pensata per rendere il programma ancora più coinvolgente ed imprevedibile sia per gli ospiti in studio che i telespettatori da casa. Ma passiamo alle anticipazioni sulle vittime degli scherzi della prima puntata di lunedì 2 marzo 2026.

Tra i personaggi caduti nella trappola di Scherzi a Parte ci sono: Gabriel Garko, Isobel Kinnear, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca. A loro si aggiungono anche persone comuni pronte a condividere per la prima volta quest’esperienza in studio con i protagonisti vip!

L’appuntamento con Scherzi a Parte 2026 è da lunedì 2 marzo in prime time su Canale 5!