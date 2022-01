Il 2022 è l’anno del grande ritorno di Laura Pausini. La cantautrice romagnola ha annunciato il titolo del nuovo singolo “Scatola” in pre-order dal 18 gennaio su tutte le piattaforme streaming e online.

Laura Pausini annuncia “Scatola”, il nuovo singolo

“SCATOLA é il mio nuovo singolo, in pre-save dal 18 Gennaio”. Con queste parole Laura Pausini annuncia l’uscita mondiale del suo nuovissimo singolo. Il brano, colonna sonora portante del film “Laura Pausini – Piacere di conoscerti“, sarà disponibile al pre-order da martedì 18 gennaio 2022 su tutte le piattaforme streaming online Amazon Music, Spotify, Apple Music. Attenzione: questa non è la data ufficiale di uscita del singolo . Al momento no c’è alcun riferimento alla data, ma il brano potrebbe uscire entro fine mese – inizi di febbraio proprio in concomitanza con una possibile partecipazione come super – ospite della Pausini al Festival di Sanremo 2022.

Quale occasione migliore per promuovere il nuovo singolo e il suo primo film “Laura Pausini – Piacere di conoscerti“? Il film ricordiamo sarà disponibile prossimamente su Prime Video in 240 territori. Il ritorno della cantante de “La solitudine” è uno dei più attesi dell’anno dopo il trionfo con “Io Si / Seen” ai Golden Globe e la candidatura ai Premi Oscar.

Laura Pausini conduttrice dell’Eurovision 2022?

In attesa di ascoltare il nuovo singolo “Scatola” di Laura Pausini, il nome della cantante è stato associato negli ultimi giorni all’Eurovision 2022. Voci di corridoio parlano del possibile arrivo a Torino, sede della manifestazione canora, della Pausini come conduttrice dell’Eurovision. Il suo nome, infatti, è balzato tra i papabili alla conduzione dell’evento canoro riportato dopo 31 anni in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin con “Zitti e buoni”.

Un’idea che non dispiacerebbe affatto alla cantante di Solarolo che in passato si è fatta apprezzare come conduttrice dello show “Laura & Paola” con l’amica Paola Cortellesi. Sicuramente il suo nome, famoso e conosciuto in tutto il mondo, sarebbe la ciliegina sulla torta, ma è ancora tutto da decidere. Intanto i fan (e non solo) sognano ad occhi aperti. Chissà che a maggio 2022 la dolce Laura non possa ritrovarsi sul palcoscenico di uno degli eventi musicali più importanti d’Europa.