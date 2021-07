E’ Laura Pausini la nuova star protagonista di un film per Amazon Prime Video. L’annuncio è arrivato a sorpresa e vede la cantautrice e star mondiale al centro di un progetto importante in uscita sulla piattaforma streaming in ben 240 paesi e territori.

Laura Pausini, la sua vita da Oscar approda su Amazon

Ebbene sì: Laura Pausini è pronta a raccontare la sua favola in esclusiva sulla piattaforma di Amazon Prime Video. E’ notizia di queste ore l’inizio delle riprese del nuovissimo film Amazon Original italiano con protagonista la cantante, autrice e produttrice italiana fresca vincitrice del Golden Globe per la canzone “Io Si/Seen”. Un progetto importante nato da un’idea originale della cantante e scritto a quattro mano con Ivan Cotroneo e Monica Rametta.

Il film, diretto da Ivan Cotroneo, è prodotto da Endemol Shine Italy e arriverà in esclusiva assoluta su Amazon Prime Video in 240 paesi e territori in tutto il mondo solo nel 2022. Un lungometraggio in cui la Pausini è pronta a raccontare, come non ha mai fatto prima, la sua vita: dal treno delle 7.30 di Solarolo al successo mondiale.

Una carriera straordinaria quella della Pausini che, con 70 milioni di dischi venduti nel mondo, è una delle artiste italiane più apprezzate al mondo. La “wonder woman” della musica italiana ha infranto ogni record. E’ lei la prima donna ad espugnare lo Stadio San Siro di Milano con 70000 spettatori. La prima donna a vincere il Grammy Awards. La prima donna a vincere il Golden Globe e, infine, la prima candidata ai Premi Oscar. Un palmares di primissimo livello per una donna che è rimasa sempre con i piedi ben piantati a terra.

Laura Pausini annuncia il film per Amazon Prime Video

La conferma arriva anche da questo progetto cinematografico che Laura Pausini ha raccontato così:

Da tempo ricevevo proposte per un mio progetto cinematografico ma non trovavo nulla che mi sembrasse così speciale da dedicargli tempo ed energie. Cercavo qualcosa di innovativo nelle sceneggiature che mi proponevano, ma non sentivo nessuna urgenza di raccontarmi.

Qualcosa è cambiato nel Febbraio 2020 quando dopo un incontro con Amazon Studios, la cantante de “La solitudine” ha improvvisamente cambiato idea.

Ho capito che c’era una cosa che non avevo mai raccontato, una cosa per me importante e che finalmente desideravo condividere. Sono felice che da subito abbiano supportato la mia idea artistica con entusiasmo; cercheremo di raccontarla nel modo che sento più sincero, come faccio da sempre con la musica, questa volta con tutta la passione che ho per il cinema.

E’ nato così il progetto cinematografico tra i più attesi del prossimo anno che è stato annunciato da Georgia Brown, Head of European Amazon Originals, Amazon Studios come “un progetto innovativo e siamo felici di lavorare con i creatori e i talenti più brillanti e innovatori per creare una storia coinvolgente e unica per i nostri clienti. Siamo certi che gli spettatori di Prime Video in tutto il mondo saranno rapiti dalla storia incredibile che racconteremo con Laura”.

Non resta che attendere ulteriori dettagli sul film di Laura Pausini che, per i milioni di fan (e non solo), sarà sicuramente Incancellabile!