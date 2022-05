Tutto pronto per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, la kermesse musicale internazionale al via stasera – martedì 10 maggio – in prima serata su Rai1. Ecco la scaletta e il programma ufficiale della prima puntata.

Eurovision Song Contest 2022 in tv: al via stasera su Rai1

L’attesa sta per finire: al via da martedì 10 maggio 2022 in prima serata su Rai1 l‘Eurovision Song Contest 2022. La kermesse musicale più famosa al mondo ritorna in Italia dopo 31 lunghi anni grazie alla vittoria dei Maneskin che lo scorso anno hanno sbaragliato la concorrenza con il brano “Zitti e Buoni”. Ad ospitare il festival internazionale per tre imperdibili serate è il PalaOlimpico di Torino dove ritroveremo sul palcoscenico un trio pazzesco di presentatori: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Il commento della serata è ancora una volta affidato a Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio affiancati da Carolina Di Domenico. Questa sera in onda la prima semifinale con le esibizioni dei primi 17 brani e paesi in gara. I 10 più votati saranno ammessi alla finale in onda sabato 14 maggio 2022. Non mancheranno gli ospiti: a iniziare da Diodato che presenterà la sua “Fai rumore”, brano vincitore di Sanremo 2020, Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants.

Eurovision 2022, il programma e la scaletta della prima semifinale

La scaletta della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 vedrà esibirsi i primi 17 brani in gara. A fine serata sarà resa nota la classifica finale con i 10 brani ammessi alla finale.

Ecco per voi il programma e l’ordine di uscita della prima semifinale dell’Eurovision 2022:

Albania Ronela Hajati – Sekret Lettonia Citi Zēni – Eat Your Salad Lituania Monika Liu – Sentimentai Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry Slovenia LPS – Disko Ucraina Kalush Orchestra – Stefania Bulgaria Intelligent Music Project – Intention Olanda S10 – De Diepte Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Portogallo MARO – Saudade, Saudade Croazia Mia Dimšić – Guilty Pleasure Danimarca REDDI – The Show Austria LUM!X feat. Pia Maria – Halo Islanda Systur – Með Hækkandi Sól Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Norvegia Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia Rosa Linn – Snap

Dopo le esibizioni dei 17 paesi in gara, si passerà al momento delle votazioni. Nell’attesa di scoprire i risultati spazio alle esibizioni dei Paesi già qualificati alla finale. Si tratta dell’Italia rappresentata da Mahmood & Blanco con “Brividi” e della Francia rappresentata da Alvan & Ahez con il brano “Fulenn”.