Il Festival di Sanremo 2022 di Amadeus si conferma un successo. Prosegue il boom di ascolti anche la terza serata che ha visto brillare Drusilla Foer sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. La quarta serata del Festival vedrà esibirsi i 25 cantanti in gara con delle cover degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 riproposte con la partecipazione di un ospite o più ospiti. La novità di quest’anno che le canzoni non saranno solamente italiane, ma anche internazionali.

Sanremo 2022, scaletta cantanti quarta serata del 4 febbraio

Venerdì 4 febbraio 2022 appuntamento con la quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Dopo il boom di ascolti della prime tre serate, Amadeus è pronto a infrangere nuovi record. Intanto è stata resa nota la classifica provvisoria che veder Mahmood & Blanco al primo posto seguiti da Elisa e Gianni Morandi. Naturalmente è ancora tutto da decidere, visto che si voterà ancora questa sera e domani durante la finale.

Intanto scopriamo la scaletta della quarta serata con tutti le cover dei 25 big in gara e i duetti con ordine di uscita:

Le vibrazioni – Live and let die (di Paul McCartney) con Sofia and The Giants Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (di Caterina Caselli) Michele Bravi – Io vorrei, non vorrei ma se vuoi (di Lucio Battisti) Massimo Ranieri – Anna verrà (di Pino Daniele) con Nek Fabrizio Moro – Uomini soli (dei Pooh) Rkomi – Medley Vasco Rossi con Calibro 35 Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (di Fabrizio De André) con Vinicio Capossela Tananai – A far l’amore comincia tu (di Raffaella Carrà) con Rose Chemical Noemi – You Make Me Feel Like a Woman (di Aretha Frankylin) Ana Mena – Medley con Rocco Hunt Iva Zanicchi – Canzone (di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva) Gianni Morandi – Medley con Mousse T Achille Lauro – Sei bellissima con Loredana Bertè Dargen D’Amico – La bambola (di Patty Pravo) Emma – Baby one more time (di Britney Spears) Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (di Gino Paoli) Matteo Romano – Your songs (di Elton John) con Malika Ayane Yuman – My way (di Frank Sinatra) con Rita Marcotulli Aka7even – Cambiare (di Alex Baroni) con Arisa Sangiovanni – A muso duro (di Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia La rappresentante di lista – Be my baby (di The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra Highsnob e hu – Mi sono innamorato di Te (di Luigi Tenco) con Mr Rain Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (di Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo Irama – La mia storia tra le dita (di Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani Elisa – What a feeling (di Irene Cara)

Sanremo 2022, ospiti della quarta serata

Anche per la quarta serata di Sanremo 2022, Amadeus ha scelto di essere affiancato da una donna. Si tratta di Maria Chiara Giannetta, l’attrice reduce dal grandissimo successo della fiction “Blanca”. Durante la conferenza stampa il conduttore e direttore artistico ha precisato:

Ringrazio Maria Chiara Giannetta, una bravissima attrice, io mi lascio guidare dalla sensazioni, nessuna delle co-conduttrici era per me una vecchia conoscenza, quando è venuta ai Soliti Ignoti mi è piaciuta la sua bravura, il suo sorriso, il fatto che piaccia molto alla gente, è proprio l’attrice della porta accanto, che per me è un complimento, un’amica a cui dici mamma mia quanto è brava.

Ci sarà anche Lino Guanciale questa sera. In collegamento dalla nave: Pinguini Tattici Nucleari.

72° Festival di Sanremo, chi vota la quarta serata

Chi vota nella quarta serata? La serata delle cover vedrà la votazione di tre giurie: la Demoscopica, la Sala Stampa e il Televoto, con un peso del 34%. I risultati finali saranno conteggiati per la classifica generale che porterà al podio delle tre canzoni della serata finale.