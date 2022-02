Drusilla Foer è la regina indiscussa di Sanremo 2022. La sua presenza sul palco, mai banale e mai fuori luogo, è una delle cose più belle di questa 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana. La giusta spalla al fianco di Amadeus, padrone del palcoscenico, l’attrice e musa con una semplicità disarmante regala uno dei momenti più belli della kermesse.

Drusilla Foer a Sanremo 2022: “La parola diversità non mi piace, preferisco unicità”.

Sin dal suo ingresso sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2022, Drusilla Foer lascia il segno. Ironizza, come solo lei sa fare, con Amadeus citando anche Belen: “fare la valletta? – replica – Se lo sapevo mi mettevo più scosciata e con un koala tatuato qua…“. Poi arriva travestita da Zorro con tanto di baffi lanciando una chiara a chi aveva gridato allo scandalo per la sua presenza come co-conduttrice: “ho pensato a qualcosa di eccentrico, per tranquillizzare tutti quelli che avevano paura di un uomo en travesti, sicché mi sono travestita“. Ma è sul finale che Drusilla regala al pubblico dell’Ariston e da casa un monologo semplice, ma sentito. Parole che fanno rumore con grazia ed eleganza lanciando un messaggio semplice: “ascoltiamo e accogliamo le nostre unicità“.

Tutto inizia così: “la parola diversità non mi piace, ha in sé qualcosa di comparativo e una distanza che non mi convince. Quando la verbalizzo sento che tradisco qualcosa che sento o penso; le parole sono come le amanti quando non funzionano più vanno cambiati subito”. La Foer prosegue dicendo: “ho cercato un termine per sostituirla e ho trovato unicità, mi piace, piace a tutti, perché tutti noi siamo capaci di notare l’unicità dell’altro e tutti pensiamo di essere unici. ma per comprendere e accettare la propria unicità è necessario capire di cosa è fatta, di che cosa siamo fatti noi, certamente delle cose belle, ambizioni, valori, convinzioni, talenti”.

Drusilla Foer, la sua unicità conquista Sanremo 2022 e il pubblico

Poi la nobildonna toscana, star della tv e del web lancia un messaggio:

Sono una persona molto fortunata a essere qui, ma date un senso alla mia presenza su questo palco e tentiamo insieme l’atto più rivoluzionario che c’è, l’ascolto di se stessi, delle nostre unicità, per essere certi che le nostre convinzioni non siano solo delle convenzioni, facciamo scorrere i pensieri in libertà, senza pregiudizio, senza vergogna, liberiamoci dalla prigionia dell’immobilità.

Le ultime parole sono un invito alla comprensione, all’ascolto, a superare ogni tipo di barriera:

“Promettiamo che ci proveremo, confrontiamoci gentilmente, accogliamo il dubbio ancher solo per essere certi che le nostre convinzioni non siano convenzioni”.

Applausi a scena aperta. Musica. Sipario. Drusilla Foer lascia il palcoscenico confermando la sua unicità.