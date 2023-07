Roberto Saviano non ci sta e parla chiaramente di scelta politica dietro la decisione della Rai di eliminare ‘Insider, faccia a faccia con il crimine‘ dai prossimi palinsesti. Il suo programma, di cui già si sono registrate le prime quattro puntate, non andrà in onda a novembre su Rai3. Scopriamo insieme qual è stata la reazione dello scrittore.

Roberto Saviano, la Rai elimina dai palinsesti il suo programma ‘Insider’

Rai3 dopo l’addio di Fabio Fazio deve dire addio anche a Roberto Saviano. La sua trasmissione, presentata nei palinsesti Rai un mesetto fa, non vedrà la luce. ‘Insider, faccia a faccia con il crimine’ è stata infatti cancellata dal servizio pubblico. L’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, ha spiegato in un’intervista a ‘Il Messaggero’ i motivi di questa decisione:

“È stata una scelta aziendale, non politica. Siamo un’azienda, mai come questa volta, equilibrata e pluralista. Sono stato nominato dal consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni su indicazione del titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti, se questo significa che il mio essere stato ed essere tuttora legato ai valori democratico-cristiani sparisce, e il tutto viene soppiantato dall’etichetta TeleMeloni, evidentemente c’è qualcosa che non va in chi adotta questo approccio. La politica la incontro ma non mi faccio condizionare nelle scelte aziendali. Non sono di parte, sono al servizio dell’azienda e del Paese“.

Roberto Saviano però parla di pura decisione politica dati i suoi attacchi, ripetuti nel tempo, alla premier Giorgia Meloni e Matteo Salvini. All’Ansa e al Corriere della Sera spiega:

“Hanno elaborato un codice etico che risponde a chi (Salvini, ndr) nel 2015 scriveva: ‘Cedo due Mattarella per mezzo Putin’. Erano state registrate già quattro puntate dedicate a Don Peppe Diana, sacerdote ucciso dal clan dei casalesi; ai collaboratori di giustizia che hanno permesso di svelare importanti rapporti tra mafia e politica e tra mafia e imprenditoria e dei giornalisti perseguitati, tra loro Rosaria Capacchione ed Enzo Palmesano. Quest’ultimo è stato parte della storia di Alleanza Nazionale, poi allontanato per il suo impegno antimafia, non in linea con il nuovo corso”.

La #Rai ha censurato #Insider con il pretesto di un codice etico preteso da chi (Salvini) nel 2015 diceva: “Cedo due Mattarella per mezzo Putin”.

Ecco la mia intervista al #Corriere della Sera. pic.twitter.com/Bo8gL4kope — Roberto Saviano (@robertosaviano) July 27, 2023

Il caso Facci

Alcuni hanno visto similitudini tra la cancellazione del suo programma e quello di Filippo Facci. Ma Saviano anche qui la pensa in modo diverso:

“Facci ha attaccato una persona inerme per difendere il potere. Io ho attaccato il potere. Non vedo molti punti di contatto. Se io sono un epurato questo governo e questa Rai godono di pessima salute”.