Salta la striscia quotidiana “I Facci del giorno” su Rai2. A pochi giorni dalla polemica legata all’articolo pubblicato da Filippo Facci su Libero ha spinto la Rai e l’Ad Roberto Sergio a decidere per la cancellazione del programma.

Filippo Facci, cancellato il programma Rai: la frase choc

I Facci del giorno di Filippo Facci cancellato dalla Rai. La striscia quotidiana affidata al giornalista e scrittore annunciata nel Palinsesto autunno-inverno Rai 2023-2024 è stata cancellata ancora prima del suo inizio. La decisione è stata presa da Roberto Sergio, amministratore delegato della televisione pubblica, con il capo degli approfondimenti Paolo Corsini e con il direttore generale Giampaolo Rossi. L’AD si era preso alcuni giorni di tempo per valutare le frasi choc scritte dal giornalista in un articolo pubblicato su Libero.

La polemica è scoppiata dopo le frasi choc di Facci sul caso di Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio La Russa Presidente del Senato. Il ragazzo è accusato di stupro e dalle pagine di Libero, Facci ha scritto: “una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa”. Una frase choc che ha scatenato un mare di polemiche politiche. Sandro Ruotolo, responsabile informazione del PD, ha fatto notare:

Conviene alla Rai, al servizio pubblico affidare un programma a Filippo Facci che si esprime così su Libero dell’8 luglio? Può la tv pubblica essere affidata a chi fa vittimizzazione secondaria? Che dice il comitato etico della Rai? Il servizio pubblico può consentire una lettura del genere sulle donne? Pensateci bene dirigenti di viale Mazzini. Il servizio pubblico è di tutti ma non può esserlo dei sessisti, dei razzisti e del pensiero fascista.

Filippo Facci le scuse dopo la frase choc non bastano: fuori dalla Rai

Dopo il polverone medicato sollevato dalle frasi choc scritte su Libero in merito al caso del figlio di Ignazio La Russa, Facci ha cercato di rimediare affidando all’Ansa le sue scuse:

Riscriverei quella frase? No, perché conta un solo fatto: che la frase non ha portato niente di buono e che ha fatto malintendere un intero articolo. La professionalità innanzitutto, l’orgoglio personale poi. La sconfitta professionale consiste tipicamente nell’illudersi che abbiano cognizione di causa prima di attribuirti odiosi reati: che insomma non ti trasformeranno in carne da cannone.

Nonostante le scuse, la Rai ha deciso di cancellare il suo programma dal Palinsesto del prossimo autunno-inverno. Non solo, mamma Rai non ha in mente alcun programma alternativo per il giornalista. Al suo posto andrà in onda “I Fatti Vostri”, il varietà di Michele Guardì condotto da Tiberio Timperi, che si riprende così i suoi cinque minuti.