Sarah Toscano, dopo la sua vittoria ad Amici lo scorso anno, è pronta per il suo debutto al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Amarcord”, mentre nella serata delle cover, in programma venerdì 14 febbraio, si esibirà sulle note di “Overdrive”.

Sarah Toscano da Amici a Sanremo 2025 con il brano “Amarcord”: il consiglio di Maria De Filippi

L’artista si presenta alla stampa alla vigilia del Festival Di Sanremo 2025 per raccontare il momento che sta vivendo in vista del suo primo Sanremo. “Mi spaventa un po’ il fare tantissime interviste di giorno, poi arrivare alla sera e non aver voce. E’ l’unica cosa che un po’ mi mente ansia (ride, ndr)”, – racconta Sarah Toscano – “A parte quello ci sono tantissime cose di Sanremo per cui mi verrà l’ansia. Il fatto di dormire poco la sera, il trucco. Quando vado in ansia mi vedo male, il trucco mi sembra storto, non mi piace più il vestito. Sicuramente succederà qualcosa. Devo preparare il mio team mentalmente, lo sto già facendo, sul fatto che sarà una settimana infernale (ride, ndr)”

“Invece una cosa che non vedo l’ora di provare come emozione è… la fine della canzone. E’ quella sensazione, quando hai terminato di cantare, che dici’Oh, l’ho fatto’. Quella soddisfazione, il piacere di aver finito, di averla fatta sentire. E magari anche dell’applauso del pubblico (ride, ndr). Una sensazione di gratitudine che provo quando ho finito l’esibizione. Ecco, non vedo l’ora di provare quel tipo di emozione”, ci spiega la 19enne vincitrice di Amici.

Sul brano Amarcord

In merito al brano che ha scelto di portare in gara, la cantante ci dice: “E’ una canzone che parla di nostalgia. Chiaramente il titolo è ispirato al film di Fellini, ma solo quello perché non c’entra nulla con la celebre pellicola. Amarcord significa, ‘Mi ricordo’ in dialetto romagnolo. Infatti la canzone rivive un ricordo, un’esperienza che ho passato, capendo che in fondo qualcosa di buono c’è stato, perché comunque è stata magica sotto un certo punto di vista. Però anche tragica dall’altro, perché comunque non è finita bene. La persona mi ha solo illusa e quindi è un ricordo un po’ anche negativo, ma lo ricordo perché fa bene ogni tanto ripensare a quello che è successo, a quello che c’è stato, per capire che adesso è diverso. E per comprendere cosa è cambiato nella nostra vita”.

Il consiglio di Maria De Filippi a Sarah Toscano

Noi di SuperGuidaTv, chiediamo a Sarah di raccontarci cosa le ha detto Maria De Filippi della canzone e se le ha dato qualche consiglio: “Maria l’ho continuata a sentire da quando sono uscita ad Amici. La canzone mi ha detto che le piaceva, che era giusta da portare. Consigli di vita per Sanremo? Mi ha detto sostanzialmente di viverla, perché comunque non sarà facile a livello di ansia, di pressione, ma devo vivermela perché alla fine è un’esperienza che non ti capita tutti i giorni. E’ un’esperienza che fai una volta o più volte nella vita. Adesso a 19 anni è già tanto essere lì. ‘Vivitela’”.

Sarah Toscano: apro una gelateria a Sanremo per la settimana del Festival

Da qualche anno, i cantanti in gara al festival amano stupire pubblico e stampa organizzando degli appuntamenti fuori dal teatro Ariston. C’è chi apre una pizzeria per la settimana sanremese, chi un club dove suonare. Chiediamo a Sarah cosa ha pensato per questa sua prima volta al festival: “Aprirò una gelateria, e i gusti dei gelati saranno ispirati ai cantanti in gara”.