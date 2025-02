Abbiamo intervistato in esclusiva Sarah Toscano a Sanremo 2025. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ora in gara alla famosissima kermesse canora con il brano Amarcord, ci ha svelato le sue emozioni, il significato del look della prima sera, cosa si cela dietro alle sue scelte e quali sono stati i consigli di Maria De Filippi per lei. Ecco le sue parole.

Sarah Toscano: l’intervista esclusiva a Sanremo 2025

Come stai vivendo la gara e c’è un artista a cui ti senti più affine?

La sto vivendo molto bene, anzi me la sto vivendo veramente bene perché è bellissimo. E’ tutto pieno di emozioni, è un’esplosione di emozioni. L’artista a cui mi sento più affine a livello di umano è Clara perché è l’artista che forse conosco meglio o che ho avuto la possibilità di conoscere meglio.

Hai parlato di critiche sui social, ce ne è una che ti ha ferito di più?

Penso ferisca in particolare quando non si tratta del lato artistico. Fino a quando mi si va a toccare dal lato artistico, ovvero chi mi si fa dei commenti per quanto riguarda la musica, ci può stare, è normale che la mia musica non piaccia a tutti. Una cosa che magari fa un po’ più male è quando ci si sente attaccati per il proprio fisico, per il proprio corpo. Sono commenti che non fanno bene, non fanno stare bene.

Quanto ti ha aiutato l’esperienza ad Amici?

Tanto, tantissimo. È proprio una scuola vera e propria dove studi tanto, lavori tanto, quindi ti prepara sia mentalmente sia fisicamente proprio per affrontare una situazione così.

Abbiamo visto il look della prima serata, era un omaggio al tennis perché tu prima di essere cantante giocavi a tennis?

Assolutamente. Ho scelto di rappresentare un look da tennista proprio perché volevo far conoscere anche le mie passioni, quella che sono io come persona umana. Il tennis fa parte della mia vita e farà parte della mia vita.

Nella serata cover cosa porterai e perché hai fatto tale scelta?

Sarò sul palco con gli Offenbach perché sono degli artisti incredibili. Amo la loro musica, amo il pop dance e loro erano proprio la scelta ideale con cui collaborare su quel palco. Sono fantastici, si sono impegnati nonostante siano in tour ed è uscito un bellissimo pezzo non vedo l’ora.

Maria continua ad essere per te un punto di riferimento, ti ha dato un consiglio in particolare per questa esperienza?

Mi ha detto di stare tranquilla, di vivermi questa settimana perché è bellissima e di non aver paura della classifica perché non è quello l’obiettivo.

Il video con l’intervista integrale

Domande a cura di Giulia Bertollini