La musica torna protagonista in prima serata su Italia 1 con il grande ritorno di Sarabanda Celebrity, la nuova versione del celebre game show musicale condotto da Enrico Papi. Tra sfide, hit da riconoscere, giochi storici e nuove prove, il format prodotto da Banijay Italia punta a conquistare ancora una volta il pubblico televisivo.

Quando inizia Sarabanda Celebrity 2026 su Italia 1

L’appuntamento con Sarabanda Celebrity è fissato per stasera, giovedì 21 maggio, in prima serata su Italia 1. Il quiz musicale che ha segnato un’epoca torna in una veste rinnovata, mantenendo però intatto lo spirito originale fatto di ritmo, intuizione e competizione. Alla guida del programma c’è ancora Enrico Papi, volto storico della trasmissione, pronto a riportare in tv uno dei game show più amati dal pubblico italiano.

Il cast della prima puntata di Sarabanda Celebrity

Nella puntata d’esordio, otto volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport si sfideranno divisi in due squadre.

Primo team:

Jake La Furia

Donatella Rettore

Paolo Ruffini

Violante Placido

Secondo team:

Anna Tatangelo

Elisabetta Gregoraci

Fabio Fognini

Roberto Lipari

Le celebrità dovranno mettere alla prova memoria musicale, prontezza e capacità di lavorare in squadra per conquistare punti preziosi in vista della manche finale.

Come funziona Sarabanda Celebrity 2026: tutti i giochi

Il format alterna prove inedite e grandi classici che hanno reso iconico il programma.

Playlist

I concorrenti devono indovinare il titolo delle canzoni eseguite live dalla band partendo da un indizio. Vince la squadra che raggiunge per prima 7 punti.

Pentagramma

Ogni risposta corretta permette di scoprire una parola di una strofa misteriosa. L’obiettivo è ricostruire due strofe su tre.

Cantante Misterioso

Dietro uno schermo si nasconde un artista che risponde alle domande senza rivelare la propria identità. La squadra che indovina può aggiungerlo al proprio team.

Medley

I concorrenti devono riconoscere tre medley collegati al cantante misterioso, al suo genere musicale o al periodo artistico.

In & Out

Quando la musica si interrompe, i concorrenti devono continuare il brano perfettamente a tempo, ricongiungendosi con la traccia originale.

Canzone Sbagliata

Enrico Papi modifica un verso di una canzone e le squadre devono correggerlo.

Rubajolly

Una manche strategica in cui una squadra può tentare di sottrarre jolly agli avversari, correndo però il rischio di perderli.

Compilation

In 90 secondi bisogna indovinare il maggior numero possibile di interpreti musicali.

Cuffie

Un concorrente indossa cuffie insonorizzate mentre i compagni mimano titoli di canzoni senza poter suggerire verbalmente.

Tempo

Un gioco basato sul fattore sorpresa: un timer segreto decide quale squadra perderà la manche allo scadere.

Asta Musicale

Torna il classico “La indovino con una…”, simbolo storico di Sarabanda.

7X30

Il gran finale: in 30 secondi, un concorrente deve riconoscere 7 canzoni. Vince chi ne indovina di più, o chi gestisce meglio tempo e jolly.