Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 23 al 29 maggio, assisteremo all’ingresso del nuovo maggiordono Don Cristóbal. Il suo arrivo susciterà molti interrogativi tra la servitù, e una grande amarezza in Don Ricardo, che era convinto di poter avere quell’incarico dopo la partenza di Romulo.

La Promessa, trame puntate italiane dal 23 al 29 maggio

Con l’arrivo di Don Cristóbal a La Promessa. tutti gli equilibri sembrano sconvolgersi. Se da un lato c’è la famiglia – che accoglie la notizia con grande sorpresa – dall’altro troviamo la servitù, che si sente tradita dalla totale assenza di spiegazioni.

Quello che soffre più di tutti è senza dubbio Don Ricardo, che era convinto di poter ricoprire il ruolo di maggiordomo dopo la partenza di Romulo. Nonostante il suo disappunto però, cerca di mantenere la calma tra i dipendenti. Il suo umore potrebbe poi cambiare quando riceve una visita inaspettata.

Anticipazioni settimanali della telenovela spagnola La Promessa

Manuel decide di assumere Enora come collaboratrice e la notizia fa felice Toño. Rimangono tesi invece i rapporti tra Catalina e Martina: le due continuano a litigare per la gestione delle terre, e la tensione aumenta quando il barone de Valladares si presenta alla tenuta chiedendo di annullare l’accordo che prevede un aumento di salario per i contadini. Alonso vorrebbe intervenre nella disputa, ma Catalina lo blocca e chiede invece aiuto a Manuel. Il marchesino riesce a convincere il barone de Villadores a tornare alla tenuta, ma anche questo nuovo incontro si rivela un disastro.

Anche qualcun altro sta passando momenti di forte tensione: il duca de Carril viene a sapere che Esmeralda è scomparsa. La notizia sconvolge Curro, Pia e Vera che temono conseguenze drammatiche.

Il valetto intanto, è sempre più vicino ad Angela. I due approfittano di ogni occasione per stare insieme. Lei affronta sua madre e Lorenzo apertamente, e dichiara di non essere disposta a trasferirsi in Svizzera, né ad andare a stare dal marchese de Andujar. Il capitano e la madre della giovane sono furiosi per la sua presa di posizione, nonostante lei pronmetta di terminare gli studi.

La Promessa spoiler settimanali della serie tv iberica

Don Cristóbal prosegue con i colloqui individuali nella servitù, e sembra prendere la dcisione di non riassumere Santos. Intanto le cuoche parlano con Manuel e gli rivelano che il nuovo maggiordomo incute timore con i suoi modi burberi. La servitù si lamenta anche per il trattamento riservato a Don Ricardo.

Manuel presenta Enora come nuova collaboratrice, ma Leocadia mantiene un atteggiamento freddo e fa capire alla nuova arrivata di non essere la benvenuta. Il marchesino decide a quel punto di mettere un limite alle interferenze della dark lady.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Ricardo e Pia riescono a convincere Don Cristóbal a riassumere Santos.

Martina si lascia convincere da Jacobo a incontrare privatamente il barone de Valladores, ma anche questo confronto si rivela fallimentare. La sua decisione finisce invece per provocare ulteriori discussioni con Catalina, e le due decidono a quel punto di dividersi le terre di famiglia.

Don Cristóbal pone un nuovo paletto: pur mantenendo inalterate le mansioni di Petra, esige che – da quel momento in poi – ogni decisione della donna debba essere preventivamente discussa con lui. La situazione fa sentire Petra umiliata, e lei si lamenta con Leocadia.