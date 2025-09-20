Tutto pronto per la prima puntata della nuova stagione di “Sapiens – Un solo pianeta” di Mario Tozzi, il programma dedicato alla conoscenza e alla divulgazione scientifica torna in prima serata su Rai3. Scopriamo le anticipazioni e i servizi al centro della puntata di stasera, sabato 20 settembre 2025.

Sapiens Un solo pianeta su Rai3: i temi e le anticipazioni di sabato 20 settembre 2025

Stasera, sabato 20 settembre 2025, dalle ore 21.20 su Rai3 appuntamento con l’ottava stagione di “Sapiens – Un solo pianeta“, il programma prodotto da Rai Cultura e condotto da Mario Tozzi. Anche questa sera il geologo torna a condividere con i telespettatori le sue incursioni nel passato, nel presente e nel futuro della vita dei Sapiens. L’interrogativo della prima puntata della nuova stagione è il seguente: perchè i sapiens si accaniscono a deforestare sistematicamente il principale polmone verde del pianeta? Il riferimento è verso l’Amazzonia, considerata la madre dei sapiens. Non solo, come fanno gli indios amazzonici a vivere in armonia con le risorse e da cosa sono minacciati?

Al centro della puntata di stasera c’è proprio l’Amazzonia, la foresta pluviale più grande del mondo , un vasto ecosistema che si estende in nove paesi sudamericani, con la maggior parte del suo territorio in Brasile. Si tratta di una area fondamentale per l’equilibrio climatico globale che ospita al suo interno una biodiversità eccezionale. Purtroppo a causa della deforestazione e del cambiamento climatico il suo cuore sta peggiorando. Tra le cause la frammentazione. Basti pensare che, dati alla mano, ogni anno si perde, nel solo Brasile, un territorio di foresta pluviale amazzonica di circa 5000-10.000 kmq che contribuisce alla perdita mondiale di foreste tropicali equivalente a un territorio grande come il Belgio o la Grecia.

Sapiens stasera su Rai3: un viaggio nel cuore dell’Amazzonia

Nella puntata di stasera, sabato 20 settembre 2025, di Sapiens Un solo Pianeta, Mario Tozzi si occupa dell’Amazzonia e della crisi che questo grande polmone sta vivendo da decenni. Considerata manifesto contro il modello di sviluppo capitalista, l’Amazzonia ha delle risorse imponenti, ma non infinite. Per questo motivo è fondamentale non piegarle per scopi privi di senso ecologico e lucrosi.

Gli atavici abitanti umani della foresta sono unici in grado di vivere in simbiosi con la natura di questo posto, ma a differenza degli occidentali non hanno nulla: non commerciano e praticano una limitata agricoltura di sopravvivenza. Anzi hanno resistito all’invasione coloniale, al capitalismo commerciale della gomma, ma anche a quello industriale delle miniere e del petrolio. Da non dimenticare poi il genocidio continuamente tentato, gli assassinii, le deportazioni e ogni tipo di vessazione. Nonostante tutto sono ancora lì, pronti a combattere e resistere. Sono loro gli unici ed autentici custodi di un patrimonio che è di tutti, ma che solo loro sembrano capire.

