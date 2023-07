Alla presentazione dei Palinsesti Rai 2023-2024, in corso a Napoli, oggi venerdì 7 luglio, oltre al presentare tutti quelli che sono i programmi e i conduttori che vedremo da settembre e per tutta la prossima stagione tv, si è parlato anche del prossimo Festival di Sanremo 2024, l’ultimo come da contatto, condotto da Amadeus e che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio 2024.

Sanremo 2024, Roberto Sergio ai palinsesti Rai 2023-2024

Il nocciolo della questione è il caso che ha destato scalpore lo scorso febbraio e che riguarda Fedez e Rosa Chemical. Durante la presentazione si è parlato poi anche della multa per il caso Instagram.

Le parle dell’Ad Roberto Sergio

Alla domanda diretta su Sanremo 2024 rivolta all’Ad Roberto Sergio e sul come si procederà a controllare che non accada più niente sul genere di Fedez e Rosa Chemical, delle multe per il caso Instagram, e cosa pensa quando si rivolgono a lui docendo che la Rai e di Meloni, l’amministratore delegato Roberto Regio risponde:

“Non mi riconosco in quel genere di titoli. Siamo abituati a leggere valutazioni da parte della stampa. Non penso fosse giusto parlare di TeleKabul così come adesso non è giusto parlare della Rai della Meloni. Ognuno di noi ha una cultura diversa, ma tutti insieme facciamo pluralismo. Io a Sanremo ho contestato la simulazione dell’atto sessuale”.

Sanremo 2024 e la multa per Instagram

In merito alla multa da 170mila euro che la Rai dovrà versare per la pubblicità occulta a Instagram durante la scorsa edizione del Festival di Saremo, l’amministratore delegato Roberto Sergio ribadisce quanto segue:

“Per quanto riguarda la multa per Instagram vedremo che iter ci sarà e cercheremo di risolvere. Naturalmente Marcello Ciannamea ha la grande responsabilità di guidare Sanremo di quest’anno: se succederà qualcosa ne chiederemo conto alla conferenza stampa finale. Contiamo di firmare l’accordo con il comune di Sanremo dopo l’estate: per la sala stampa ci stiamo lavorando”.