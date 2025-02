Sanremo Giovani 2025 ha i suoi due finalisti. Durante la seconda serata del Festival, Carlo Conti e Alessandro Cattelan hanno presentato i quattro cantanti in gara che si sono sfidati in due sfide. Vediamo insieme di chi si tratta e quando ci sarà la finale.

Sanremo Giovani 2025, Vale Lp e Lil Jolie: “Se io non voglio, tu non puoi”

Mercoledì 12 febbraio 2025 il Festival di Sanremo ha visto in apertura scontrarsi i finalisti di Sanremo Giovani. I giovani, provenienti dal talent e da Area Sanremo, si sono esibiti portando sul palco le loro canzoni.

La prima sfida ha visto Alex Wyse con ‘Rockstar‘ doversela vedere al televoto contro Vale Lp e Lil Jolie con ‘Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore‘. Le due hanno anche portato due cartelloni con scritto: “Se io non voglio, tu non puoi“, un chiaro messaggio che è stato accolto dagli applausi del pubblico dei conduttori. A vincere però è stato Alex Wyse che emozionato ha esclamato: “Grazie a tutti, sono felicissimo”.

La seconda sfida invece ha visto scontrarsi Settembre con ‘Vertebre’ e Maria Tomba con ‘Goodbye (voglio good vibes)’. La giovane si è presentata con un pigiama elegante e con una vestaglia con scritto: “Guardami gli occhi e non le poppe“, una delle frasi del suo brano. A vincere è stato Settembre.

La finale di Sanremo Giovani 2025 tra Alex Wyse e Settembre si terrà domani, giovedì 13 febbraio 2025, durante la terza serata del Festival. Una finale tutta al maschile.

Chi sono i finalisti di Sanremo Giovani 2025 Alex Wyse e Settembre

Ma chi sono i due finalisti? Entrambi provengono da talent e hanno molto seguito sui social.

Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, è un ex finalista di Amici 21 (edizione vinta da Luigi Strangis). Tra i suoi successi vi sono “Sogni al cielo”, “Tra Silenzi (Roma)”, “Ammirare Tutto”, “Accade”, “Non Siamo Soli” e “Senza Chiedere Permesso” (scritta da Michele Bravi).

A novembre 2022 è uscito il suo primo album dal titolo “Ciò Che Abbiamo Dentro” (certificato disco d’oro), con i singoli “Mano Ferma” e “Dire fare curare” insieme a Sophie and The Giants. Nel 2023 pubblica “Un po’ di te” e “La mia canzone per te” (scritta con Ermal Meta).

Andrea Settembre nasce a Napoli nel 2001 e sin da piccolo partecipa ad alcuni programmi tv come “Io Canto” e il Festival Show 2016. Appassionato di danza, nel 2019 viene scelto da Gigi D’Alessio per “The Voice of Italy”. Molto conosciuto sui social (sopratutto su Tiktok dove conta oltre 1 milione di follower), diventa il finalista nel 2022 di “Deejay on stage” e nel 2023 partecipa ad XFactor (nel team di Dargen D’Amico) arrivando in semifinale.