Chi vincerà Sanremo Giovani 2025 e chi sono i quattro finalisti? All’interno del Festival di Sanremo 2025, sarà decretato anche il vincitore del contest Rai Sanremo Giovani-Sarà Sanremo. In gara per le Nuove Proposte ci sono quattro artisti che si esibiranno durante la kermesse. Vediamo insieme di chi si tratta e quando si svolgeranno le finali e le semifinali.

Sanremo Giovani 2025, i finalisti in gara

Il contest Rai, condotto dalla coppia Carlo Conti-Alessandro Cattelan, nei mesi scorsi ha decretato quattro cantanti che partecipano alla categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Si tratta di Alex Wyse (con ‘Rockstar’), Settembre (con ‘Vertebre’), Maria Tomba con ‘Goodbye (voglio good vibes)’, Vale Lp e Lil Jolie (‘Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore’). I quattro porteranno sul palco la canzone con cui sono stati scelti da una Commissione musicale presieduta da Carlo Conti e composta da Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi e Claudio Fasulo.

Ma quando si esibiranno e chi sarà il vincitore delle Nuove Proposte? Le semifinali si terranno mercoledì 12 febbraio 2025 durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 su Rai1 mentre la finale, con la proclamazione del vincitore, si terrà giovedì 13 febbraio. Conosciamo meglio chi sono i quattro finalisti di Sanremo Giovani 2025.

Chi è Alex Wyse, in gara tra le Nuove Proposte

Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, è un ex finalista di Amici 21 (edizione vinta da Luigi Strangis). Tra i suoi successi vi sono “Sogni al cielo”, “Tra Silenzi (Roma)”, “Ammirare Tutto”, “Accade”, “Non Siamo Soli” e “Senza Chiedere Permesso” (scritta da Michele Bravi).

A novembre 2022 esce il suo primo album dal titolo “Ciò Che Abbiamo Dentro” (certificato disco d’oro), con i singoli “Mano Ferma” e “Dire fare curare” insieme a Sophie and The Giants. Nel 2023 pubblica “Un po’ di te” e “La mia canzone per te” (scritta con Ermal Meta).

A Sanremo Giovani porta “ROCKSTAR”, un brano che spiega così:

“La canzone dipinge la libertà come una fantasia, una condizione irraggiungibile, fragile, legata alla ricerca di sé stessi e alla fuga dai vincoli emotivi. È una libertà che fa male, che si nasconde dietro il peso delle scelte e delle conseguenze, mentre ci si muove tra l’incertezza e la nostalgia di ciò che non si può più avere. Vivere come una rockstar non è altro che inseguire quel sogno di libertà assoluta, mentre ci si scontra con la realtà dei sentimenti, degli errori e della crescita”.

Chi è Settembre, in gara tra le Nuove Proposte

Andrea Settembre nasce a Napoli nel 2001 e sin da piccolo partecipa ad alcuni programmi tv come “Io Canto” e il Festival Show 2016. Appassionato di danza, nel 2019 viene scelto da Gigi D’Alessio per “The Voice of Italy”. Molto conosciuto sui social (sopratutto su Tiktok dove conta oltre 1 milione di follower), diventa il finalista nel 2022 di “Deejay on stage” e nel 2023 partecipa ad XFactor (nel team di Dargen D’Amico) arrivando in semifinale. La sua versione di “Amandoti”, con barre in napoletano, è nella Top Ten dei brani più virali sul web. A Sanremo 2025 partecipa con ‘Vertebre‘.

Chi sono Vale Lp e Lil Jolie, in gara tra le Nuove Proposte

Vale LP (pseudonimo di Valentina Sanseverino) e Lil Jolie (Angela Ciancio) sono due ragazze campane che decidono di unirsi per partecipare a Sanremo Giovani. La prima è una rapper nel cui sound combina elementi hip hop e cantautorali, con forti riferimenti alla cultura popolare e influenze che vanno dal soul, all’R&B, al funk. Nel maggio 2024 ha pubblicato il suo primo album, “Guagliona”, che contiene il singolo omonimo insieme a Lil Jolie che ha collaborato anche con con Carl Brave e Ketama126, prima di pubblicare il suo primo EP dal titolo “Bambina”. Ex allieva di Amici 23 (edizione vinta da Sarah Toscano), pubblica l’Ep ‘La vita non uccide‘. Le due sono in gara con il brano ‘Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore‘.

Chi è Maria Tomba, in gara tra le Nuove Proposte

Maria Tomba arriva al Festival tramite Area Sanremo. Nata a Verona nel 2002, a 14 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni. Nel 2023 partecipa a X-Factor 2023 (nel team di Fedez) con pigiami e pantofole pelose e presenta la canzone “CRUSH“. Il suo ultimo singolo è invece ‘Malefica‘. A Sanremo porta tutta la sua energia in ‘Goodbye (voglio good vibes)’.