Carlo Conti si conferma alla conduzione del Festival della Canzone per l’edizione di Sanremo 2026, rompendo il silenzio su Fedez, Achille Lauro e Tony Effe, tra i Big finiti al centro del gossip.

Sanremo 2026, Carlo Conti si conferma al timone della gara dei Big della Canzone

Incalzato sui quesiti di Chi magazine in un’intervista esclusiva, nel Dopo-Festival della canzone Carlo Conti anticipa il suo rinnovato impegno alla conduzione della kermesse. Con toni scherzosi, il numero uno del Festival preannuncia la sua direzione artistica di Sanremo 2026:

“I brani li ascolterò da giugno… ma adesso non mi chiedete chi ci sarà in gara, i brani li ascolto da giugno”, dichiara in un assaggio del suo Festival in divenire, Conti.

Nel frattempo, inoltre, una cosa può dirsi certa su Sanremo 2026, ossia che il nuovo progetto in cantiere di Conti prevede la partecipazione di amici molto vicini al numero uno del Festival:

“Questa volta a dicembre ho costruito l’idea di avere tanti amici … e l’anno prossimo farò la stessa cosa“, spiega Carlo.

Carlo Conti rompe il silenzio sui Big più discussi del Festival

Il 75esimo Festival della canzone italiana ha visto tre Big ammessi in gara finire al centro del gossip, per gli affaire personali e relativi al loro privato. Dal suo canto, Conti non lesina dichiarazioni sul trio più discusso di Sanremo 2025:

“Bisogna avere le spalle robuste. Fedez e Achille Lauro non è la prima volta che salgono su quel palco, mentre Tony Effe è nuovo all’Ariston. Si è trovato travolto da un ciclone che ha iniziato con le polemiche per il concerto dell’ultimo anno“.

Ed é in particolare Fedez, tra i Big di Sanremo 2025, ad aver catturato l’attenzione di Carlo Conti con il rilascio del singolo sulla depressione, Battito:

“Non ho mai avuto paura non si presentasse e non sono mai intervenuto – conclude il conduttore. L’ho trovata interessante la sua canzone. Si è messo a nudo, ha raccontato il suo disagio. Era un testo importante, un argomento come la depressione trattato in un modo personale”.