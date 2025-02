Piccolo inconveniente in apertura della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. La kermesse ha voluto rendere omaggio a Ezio Bosso, poi è salito sul palco (scendendo le scale) il presentatore Carlo Conti. Scopriamo insieme cosa è successo.

Festival di Sanremo 2025: apertura con Ezio Bosso e audio saltato per qualche secondo

La prima serata del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 martedì 11 febbraio 2025, è iniziata in perfetto orario con Carlo Conti in un completo elegante nero. Come annunciato in conferenza stampa, la kermesse ha visto in apertura un video-tributo ad Ezio Bosso, scomparso nel 2020, sulle note di Following a Bird, tratto dall’album The 12th room.

Un momento molto toccante con la voce del compositore, pianista, contrabbassista e direttore d’orchestra echeggiare al teatro Ariston:

“Ricordatevi sempre la musica come la vita si può fare solo in un modo: insieme“.

Poi è stata la volta di Carlo Conti che ha dato il via a questa 75esima edizione del Festival di Sanremo: per un problema tecnico però è saltato l’audio per una ventina di secondi. Abbiamo visto il conduttore andare avanti e presentare poi il primo artista in gara: Gaia. Molto probabilmente Carlo Conti non è stato avvisato in diretta di questo piccolo inconveniente perché non ha commentato l’accaduto.

A Sanremo sono però in corso forti precipitazioni ed è probabile che il segnale audio sia saltato a causa delle avverse condizioni meteo.

Spazio ai big in gara: la scaletta

La prima ad esibirsi è stata Gaia, seguita da Gabbani e Rkomi. Questa la scaletta di stasera martedì 11 febbraio: