Sarà un vero e proprio colpo basso quello che Katie e Bill riserveranno a Eric Forrester nelle rossime puntate di Beautiful. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani infatti, la sorella di Brooke e lo Spencer decideranno di portare in passerella alcuni capi firmati da Eric Forrester. Il successo professionale dei due segnerà però una profonda crisi nei rapporti tra le due sorelle Logan.

Anticipazioni americane Beautiful: “Logan” la casa di moda della discordia

Il ricevimento nuziale di Hope e Liam – che torneranno presto a essere di nuovo una coppia – sarà l’occasione per una proposta di matrimonio che Bill Spencer intende fare all’ex moglie Katie. L’editore approfitterà proprio del ritorno di fiamma tra la figlia di Brooke e suo figlio, per proporre alla sua ex un nuovo matrimonio.

Katie accetterà senza pensarci troppo, e Bill la sorprenderà regalandole una casa di moda tutta sua. La Logan sarà al settimo cielo, vedendo il suo sogno realizzarsi, e deciderà di chiamare la nuova azienda con il suo cognome, Logan. Questo non piacerà affatto a sua sorella Brooke, che vedrà nel gesto il tentativo di “appropriarsi” di una fama che lei ha costruito con fatica nel tempo. Brooke arriverà a proporre alla consanguinea di adottare il nome “atie Logan” per evitare fraintendimenti, ma quest’ultima non vorrà sentire ragioni, sostenendo che il nome breve avrebbe avuto maggiore impatto.

E così Brooke dovrà rassegnarsi alla concorrenza della sorella, che sarà pronta a sfuttare il marchio per trarre il maggior vantaggio possibile. Ma non sarà questo il solo tiro mancino che si preparerà a sferrare a Brooke.

Beautiful news: la collezione di Eric sfila per la “Logan”

Nel corso della breve permanenza di Eric Forrester alla “Logan”, lo stilista realizzerà un’intera collezione di abiti. Nel momento in cui lo stilista deciderà di lasciare la casa di moda per tornare alla Forrester Creations, scoprirà che le sue creazioni dovranno timanere di proprietà di Katie e Bill.

Eric e Brooke si chiederanno se intentare una causa per rivendicare i diritti sulla collezione, ma scopriranno che il contratto firmato da Eric avrà reso tutti i modelli di proprietà dell’azienda di Katie e saranno costretti a rinunciare. Brooke spererà fino all’ultimo che la sorella rinunci – spinta dall’etica e dall’affetto per Eric – ma lei porterà avanti il progetto.

La nuova collezione otterrà un enorme successo già nell’anteprima, e il consenso del pubblico sarà confermato in occasione del lancio definitivo. Ma mentre la “Logan” si avvierà verso un successo strepitoso, i rapporti tra Katie e Brooke Logan potrebbero naufragare definitivamente.

Beautiful, spoiler USA: Katie deve trovare un nuovo stilista

Bill e Katie saranno abilissimi nello sviare l’attenzione dei media sulla collaborazione di Eric Forrester, tanto che – quando i giornalisti ipotizzeranno la “paternità” del patriarca dei Forrester sulla collezione, lo Spencer rimarcherà che lo stilista era approdato alla loro casa di moda dopo essere stato praticamente messo alla porta dal figlio e dalla nuora. Le accuse di “furto” saranno così eclissate dal gossip.

Ma Katie Logan avrà comunque un grosso problema, visto che – dopo la collezione creata da Eric – non avrà a disposizione altri modelli da proporre sul mercato. La sorella di Brooke realizzerà di aver urgente bisogno di un buono stilista, e la sua esigenza potrebbe aprire la porta a diverse occasioni di collaborazione. Chi sarà il futuro stilista della “Logan”? Al momento l’ipotesi più accreditata sembra essere quella che vede Hope. La giovane infatti, sarà di nuovo delusa dalla notizia che la sua linea “Hope for the future” verrà di nuovo messa da parte per esigenze aziendali, e potrebbe davvero prendere in considerazione una probabile proposta di zia Katie.