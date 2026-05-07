Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dall’11 al 15 maggio? La serie TV ambientata nel grande magazzino milanese sta per concludere anche il suo decimo capitolo, ma prima che cali la parola “fine” promette di regalare ancora molti colpi di scena ai suoi fans. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 15 maggio

Rebecca è molto preoccupata per la scomparsa di Cesare e si confida con Irene, che nel frattempo è tornata a Milano tormentata dai sensi di colpa.

Il ritrovamento della giacca di Cesare ai Navigli fa temere il peggio, ma Irene – incoraggiata anche da Johnny – è decisa a trovarlo e accetta la proposta di Rebecca di lanciare un appello alla radio. La sua iniziativa riesce a dare i frutti sperati: il ragazzo ascolta l’appello radiofonico e decide di farsi avanti. Tornato a Milano, deve affrontare una situazione complicata. Inaspettatamente è proprio Johnny a offrirgli il suo sostegno.

News IPDS: anticipazioni settimanali

Odile riceve preziosi consigli da Matteo e Marcello per sviluppare la nuova collezione della Galleria Milano Moda. La giovane sa che deve trovare in fretta un nuovo stilista, ma Matteo la sprona a seguire il suo intuito creativo. Con l’aiuto di Portelli e Botteri, la figlia di Adelaide riscopre il valore del gioco di squadra.

Intanto l’iniziativa legata al Giro d’Italia riscuote grande successo al Paradiso, e Concetta – nel suo ruolo di Venere – riesce a conquistare un nuovo cliente. L’attenzione dell’uomo nei confronti di Concetta suscita però la gelosia di Ciro.

Dopo averci pensato a lungo, Mirella decide di presentare Michelino a Luigi. La donna è combattuta, e da un lato desidera offrire al figlio una stabilità familiare, mentre dall’altro fa fatica ad accettare il ritorno di Luigi. Alla fine tuttavia, è il primo a prevalere, e Mirella finisce per concedere a Luigi del tempo da passare con Michelino. L’uomo vorrebbe ricostruire una famiglia con lei, ma Mirella è ancora troppo segnata dal passato per essere disposta a concedergli un posto nel suo cuore.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Marcello riceve una telefonata inaspettata da Rosa. La Camilli è rimasta ferita e dal fronte arrivano notiie tutt’altro che incoraggianti. Mentre Barbieri è in ansia per lei, Adelaide a sorpresa gli offre il suo aiuto per facilitare il rientro in Italia della donna.

Il Vicariato Lombardo organizza una serata al Circolo, ma mentre Marta si prepara con cura per l’evento, Adelaide fa sapere che non intende partecipare. La serata è un successo, e proprio durante l’evento mondano Marta riceve una importante proposta per lavorare a un progetto per il Vaticano. Il suo nuovo impiego prevede un trasferimento a Roma: la donna accetterà di trasferirsi nella Capitale?