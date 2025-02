Tutto pronto per la prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 che segna il ritorno di Carlo Conti nella duplice veste di conduttore e direttore artistico. Questa sera, martedì 11 febbraio 2025, ascolteremo tutte le 29 canzoni in gara dei Big. Scopriamo la scaletta, tutti i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della prima serata.

Scaletta Sanremo 2025: prima serata dell’11 febbraio, elenco cantanti, ospiti e ordine di uscita

Carlo Conti per la prima puntata del Festival di Sanremo 2025 ha scelto due co-conduttori: Antonella Clerici e Gerry Scotti. La diretta è trasmessa in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo dalle ore 20.35 circa su Rai1. Sul palcoscenico i 29 artisti big in gara che saranno votati dalla giuria della Sala stampa. A fine serata sarà comunicata la prima classifica provvisoria con le prime 5 canzoni più votate.

Ecco di seguito la lista con i cantanti che si esibiranno durante la prima serata di Sanremo 2025 sul placo del Teatro Ariston. Ricordiamo che la scaletta è suscettibile di variazioni.

Scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2025, 11 febbraio

Gaia – Chiamo io chiami tu Francesco Gabbani – Viva la vita Rkomi – Il ritmo delle cose Noemi – Se ti innamori muori Irama – Lentamente Coma_Cose – Cuoricini Simone Cristicchi – Quando sarai piccola Marcella Bella – Pelle diamante Achille Lauro – Incoscienti Giovani Giorgia – La cura per me Willie Peyote – Grazie ma no grazie Rose Villain – Fuorilegge Olly – Balorda nostalgia Elodie – Dimenticarsi alle 7 Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore Tony Effe – Damme ‘na mano Serena Brancale – Anema e core Brunori SAS – L’albero delle noci Modà – Non ti dimentico Clara – Febbre Fedez – Battito Lucio Corsi – Volevo essere un duro Bresh – La tana del granchio Rocco Hunt – Mille vot’ ancora Joan Thiele – Eco Sarah Toscano – Amarcord Francesca Michielin – Fango in paradiso The Kolors – Tu con chi fai l’amore?

Prima serata Sanremo 2025: Antonella Clerici e Gerry Scotti co-conduttori e gli ospiti

Una coppia di co-conduttori per la prima serata del Festival di Sanremo 2025. Si tratta di due volti amatissimi del piccolo schermo: Antonella Clerici e Gerry Scotti. Se per la Clerici è un ritorno all’Ariston dopo due Festival vissuti da conduttrice, Gerry Scotti debutta sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Spazio poi agli ospiti: il super ospite della prima puntata è Lorenzo Jovanotti che promette grandi sorprese.

In apertura, come anticipato da Carlo Conti in conferenza stampa, il ricordo ed omaggio a Ezio Bosso sulle note del brano Following a Bird. Tra gli ospiti anche Noa e Mira Wad protagoniste di un messaggio di pace sulle note di Imagine. Infine sul palco di piazza Colombo ospite Raf.

Sanremo 2025: la scaletta della prima serata dell’11 febbraio con gli orari

20:45 – OMAGGIO AD EZIO BOSSO CON “FOLLOWING A BIRD”

20:48 – INGRESSO CARLO CONTI

20:51 – 1° Cantante – GAIA

20:52 – 2° Cantante – FRANCESCO GABBANI

21.03 – CARLO CONTI PRESENTA CO-CONDUTTORE GERRY SCOTTI

21:06 – 3° Cantante – RKOMI

21.12 – 4° Cantante – NOEMI

Pubblicità

21:23 – INGRESSO CO-CONDUTTRICE ANTONELLA CLERICI

21:26 – 5° Cantante – IRAMA

21:32 – 6° Cantante – COMA_COSE

21:38 – 7° Cantante – SIMONE CRISTICCHI

21:44 – 8° Cantante – MARCELLA BELLA

21:50 – 9° Cantante – ACHILLE LAURO

Pubblicità

22:01 – CARLO CONTI PRESENTA NOA E MIRA AWAD

22:10 – 10° Cantante – GIORGIA

22:16 – 11° Cantante – WILLIE PEYOTE

Pubblicità

22:27 – LORENZO JOVANOTTI

22:47 – 12° Cantante – ROSE VILLAIN

22:53 – MOMENTO TIM

Pubblicità

23:00 – INGRESSO ANTONELLA CLERICI

23:03 – 13° Cantante – OLLY

23:09 – 14° Cantante – ELODIE

23:16 – 15° Cantante – SHABLO ft. GUÈ, JOSHUA, TORMENTO

23:22 – 16° Cantante – MASSIMO RANIERI

Pubblicità

23:35 – SUZUKI STAGE – ESIBIZIONE RAF

23:41 – 17° Cantante – TONY EFFE

23:47 – 18° Cantante – SERENA BRANCALE

23:54 – 19° Cantante – BRUNORI SAS

00:00 – TG1 DELLA SERA

00:03 – 20° Cantante – MODA’

00:09 – 21° Cantante- CLARA

00:15 – SPOT LIGURIA

OO:16 – 22° Cantante – LUCIO CORSI

00:22 – 23° Cantante – FEDEZ

Pubblicità

00:38 – 24° Cantante – BRESH

00:44 – 25° Cantante – SARAH TOSCANO

Pubblicità

00:55 – 26° Cantante – JOAN THIELE

01:01 – 27° Cantante – ROCCO HUNT

01:07 – 28° Cantante – FRANCESCA MICHIELIN

01:13 – 29à Cantante – THE KOLORS

01:19 – COLLEGAMENTO DOPOFESTIVAL

01:21 – INGRESSO ANTONELLA CLERICI

Pubblicità

O1:28 – COLLEGAMENTO CON RAI RADIO 2

01:30 – CLASSIFICA PROVVISORIA

01:35 – FINE

La scaletta è suscettibile di variazioni.