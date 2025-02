È Lucio Corsi il vincitore del Premio Mia Martini al Festival di Sanremo 2025. Il cantautore, che ha stupito tutti con i suoi outfit e la sua dolcezza, si è aggiudicato l’ambito riconoscimento. Scopriamo insieme chi sono stati gli altri votati.

Lucio Corsi vince il Premio Mia Martini a Sanremo 2025

La serata finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 è andata in onda sabato sera 15 febbraio su Rai2. Prima dell’annuncio del vincitore della kermesse, è stato il momento della consegna dei premi. Uno dei più importanti è Il Premio della Critica del Festival della Canzone Italiana Mia Martini che è andato a Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro‘.

In totale su 96 votanti, il cantautore ha ottenuto 40 voti, mentre Simone Cristicchi con ‘Quando sarai piccola‘ è arrivato secondo con 25 voti. Terzo Brunori Sas con ‘Albero delle noci‘ 11 voti mentre i restanti sono andati a Fedez, Willy Peyote e Giorgia.

Il premio dal 1996 è intitolato a Mia Martini, l’artista che fino ad allora si era aggiudicata più volte tale riconoscimento e la prima vincitrice in assoluto. Il Premio Mia Martini alle Giovani Proposte era invece andato a Settembre.

Grande mattatore della serata è stato Antonello Venditti a cui è andato il Premio alla Carriera.

Gli altri Premi

Per il gran finale sono tornati sul palco dell’Ariston Mahmood che si è esibitio con ‘Sottomarini’ e Bianca Balti. Il Premio Sergio Bardotti (miglior testo) è andato a Brunori Sas per ‘L’albero delle noci’ mentre il Premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi (votato dai professori d’orchestra) è di Simone Cristicchi per ‘Quando sarai piccola’.

Il Premio Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ per i Campioni è di Simone Cristicchi mentre il Premio Tim (artista più amato di questo Festival su app MyTim e su siti e canali social ufficiali Tim) è di Giorgia che ottiene anche la standing ovation tra le lacrime.