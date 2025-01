Annunciati gli attesissimi titoli dei brani che i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 canteranno nella serata dedicata alle cover che andrà in onda venerdì 14 febbraio 2025 in prima serata su Rai 1 dal palcoscenico dello storico Teatro Ariston di Sanremo. Le canzoni sono state svelate dal direttore artistico e conduttore della kermesse canora italiana, Carlo Conti, durante il Tg1 delle 13 andato in onda oggi, domenica 26 gennaio 2025. Scopriamo insieme quali sono i brani che ascolteremo durante la serata delle cover di questa settantacinquesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Sanremo 2025, duetti e canzoni serata delle cover

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024 Carlo Conti, è intervenuto durante il Tg1 delle 13.30 andato in onda oggi, domenica 26 gennaio 2025, per annunciare i brani che gli artisti in gara alla kermesse canora canteranno durante la serata dei duetti. Oltre ai titoli dei brani che ascolteremo durante la serata dedicata alle cover di Sanremo 2025, e quindi alla storia della musica, Conti ha annunciato anche i nomi degli ospiti che accompagneranno i big in gara durante quella che è da sempre una delle serate più attese dal pubblico del Festival. Ma prima ancora, Carlo Conti ha annunciato i premi alla carriera, che quest’anno andranno a Iva Zanicchi e Antonello Venditti. Di seguito pubblichiamo la lista con tutti i titoli delle canzoni che avremo modo di ascoltare durante la serata della serata delle cover e i duetti tra artisti in gara e ospiti.

Duetti serata delle cover 2025: i brani e gli artisti

Ecco la lista con i nomi dei brani della serata delle cover 2025, i big in gara che li canteranno e gli ospiti che li accompagneranno.