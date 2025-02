Francesca Michielin si commuove e scoppia a piangere dopo la sua esibizione durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. La cantante ha trattenuto a stento le lacrime e ha ringraziato il pubblico dell’affetto ricevuto. Vediamo insieme cosa è accaduto.

Francesca Michielin a Sanremo 2025 si commuove

Sono le emozioni a contraddistinguere questa seconda serata del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 mercoledì 12 febbraio. Dopo il toccante omaggio di Damiano David a Lucio Dalla sulle note di ‘Felicità‘ che ha visto il piccolo Vittorio piangere al termine dell’esibizione, è stata la volta di Francesca Michielin.

La cantante si è commossa dopo aver cantato ‘Fango in Paradiso‘, un brano che sente molto. In questi giorni poi ha dovuto affrontare alcune piccole difficoltà come una caduta che l’ha costretta a camminare con le stampelle e ad usare un tutore. Per questo evita le scale dell’Ariston e viene aiutata da Carlo Conti durante le sue esibizioni. Dopo il brano e la consegna dei fiori, Francesca Michielin è scoppiata a piangere e ha detto:

“Grazie di cuore a tutti e a tutte“.

Francesca che si emoziona a fine esibizione 🥹 #Sanremo2025 pic.twitter.com/TUD4Jcwy4T — francesca michielin fanpage (@michielin__fan) February 12, 2025

Un momento toccante che è arrivato dritto al cuore e ha spinto il pubblico ad applaudirla, avvolgendola in un virtuale abbraccio. Anche durante le prove dei giorni scorsi la Michielin si era commossa mostrando di sentire molto la sua canzone.

Il significato del brano

Francesca Michielin è alla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo dopo il 2016 con ‘Nessun grado di separazione‘ e nel 2021 in coppia con Fedez con ‘Chiamami per nome‘. Ora porta un brano dal titolo ‘Fango in Paradiso‘ che racconta la fine di un amore. In particolare racconta di un ragazzo che scompare e fa ghosting non rispondendo più ai messaggi. Una storia che ha portato la protagonista a versare ‘centomila lacrime’. Ma di certo a vincere questa sera, con la sua spontaneità ed emozione, è stata la Michielin.