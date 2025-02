Nell’attesa generale per il via al Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti replica al gossip che vede protagonisti -tra i Big in corsa al suo Festival- Fedez, Achille Lauro e Tony Effe.

Sanremo 2025 al centro della cronaca rosa, la reazione di Carlo Conti

Sale l’attesa generale per il via al Festival della canzone italiana, che é previsto sotto la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti e in onda sulle reti TV e streaming Rai. Lo stesso Conti, in un intervento concesso ai microfoni di Cinque Minuti, reagisce ai gossip del momento in circolo, riferiti ad alcuni protagonisti ammessi a Sanremo 2025.

Come in particolare Fedez – finito al centro del sedicente poliamore avuto con Chiara Ferragni, e Achille Lauro. Come sempre non bastasse, inoltre, Fedez fa parlare di sé anche per il conflitto che -nella cronaca rosa – lo vede contrapporsi a Tony Effe, anche a colpi di dissing tra le rime rap delle loro discografie.

La speranza di Carlo Conti

“Spero che sia un Festival di Sanremo con buona musica, leggero e divertente. Il gossip? Non è ‘Sanremo Island’. – fa sapere Conti, incalzato sui rumor che ruotano come satelliti intorno alla kermesse ligure. Il Festival è anche questo, è chiacchiericcio, parlare, sparlare, è fumo che si crea intorno, dove tutti vogliono dire la loro, come è sempre stato”.

E non manca, quindi, la mention sibillina del celebre docu-reality sui tradimenti di Mediaset, Temptation Island, ora al centro del gossip su scala mondiale per la storia dell’infedeltà subita in amore da Montoya: “non è ‘Sanremo Island“, rimarca in particolare Carlo Conti, sul suo Festival.

L’obiettivo della direzione artistica di Sanremo

Chi, tra i telespettatori della TV di Stato si aspetterebbe una conduzione del Festival provocatoria e incentrata sui trend di discussione mediatici -legati al gossip sulle vite private dei Big in corsa alla gara- potrebbe, quindi, restare deluso.

O almeno questo potrebbe verificarsi con la trasmissione del Festival, alla luce delle dichiarazioni di Conti. Il popolare conduttore intenderebbe concentrare il suo impegno per la valorizzazione delle proposte della musica italiana, chiamate alla gara di Sanremo 2025:

“Per me è semplicemente il festival della canzone italiana, mi occupo soltanto dello spettacolo e delle canzoni”, conclude ai nastri di partenza del Festival, Carlo Conti.