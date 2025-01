Saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti i due co-conduttori della prima serata del Festival di Sanremo 2025, in onda martedì 11 febbraio. I due conduttori, amatissimi volti noti della televisione italiana, affiancheranno il direttore artistico e conduttore Carlo Conti durante la serata inaugurale della kermesse canora che per questa edizione vedrà in gara ben 30 artisti della scena musicale italiana.

Sanremo 2025, Antonella Clerici e Gerry Scotti co-conduttori

È stato lo stesso Carlo Conti a svelare la notizia durante la trasmissione di Antonella Clerici andata in onda oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, con un “divertito” Gerry Scotti in collegamento. Nei giorni scorsi Carlo Conti aveva spiegato che stava cercando di coinvolgere “due amici” per completare il cast di co-conduttori del Festival di Sanremo 2025, annunciato durante la settimana scorsa in collegamento con il Tg1.

In quell’occasione, in molti avevano pensato che si trattasse di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, amici di Conti di vecchia data. Invece no: ad affiancare il direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone italiana durante la prima serata daranno proprio Antonella Clerici e Gerry Scotti.

I co-conduttori del festival

Con questa notizia, si va così a completare il cast, molto nutrito, di conduttori che animerà questa edizione del Festival di Sanremo 2025. Dunque la situazione, almeno per quello che riguarda i conduttori è ben chiara: nella prima serata, Carlo Conti condurrà con Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Nella seconda al suo fianco ci saranno Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Nella terza serata sarà la volta di Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Nella quarta serata, quella delle cover, si saranno Geppi Cucciari e Mahmood. Nella quinta e ultima serata, quella della grande finale, con Conti ci saranno Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Ospiti a Sanremo 2025

Se il quadro dei conduttori è completo, quello che sta ora prendendo forma man mano è quanto riguarda i super ospiti che arriveranno sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Come annunciato dallo stesso Carlo Conti, il primo super ospite che si esibirà la prima sera della kermesse in onda martedì 11 febbraio sarà Jovanotti, mentre durante la seconda serata di mercoledì 12 ad esibirsi sarà Damiano David.