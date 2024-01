Geolier è uno dei 30 cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2024. Il rapper ha deciso di portare una canzone interamente in lingua napoletana con solo una frase in italiano. Sui social in molti già si sono scatenati spiegando di non capire il testo. Vediamo quindi cosa vuol dire I p’ me, tu p’ te e come suonerebbe se il testo fosse in italiano.

I p’ me, tu p’ te, il testo della canzone di Geolier in italiano

È la prima volta che un napoletano decide di portare sul palco dell’Ariston una canzone in napoletano. A farlo è Geolier, uno degli artisti emergenti che vanta numeri record in tutta Italia. Basti pensare che il suo album “Il coraggio dei bambini” è il più venduto del 2023. Anche i bookmaker danno Emanuele Palumbo, vero nome di Geolier, tra i favoriti insieme ad Annalisa e Angelina Mango. A Sanremo si esibirà con “I p’ me, tu p’ te” (Io per me, tu per te), brano che è stato scritto con Davide Simonetta (autore tra gli altri di Bellissima di Annalisa).

Io per me, tu per Te: il testo di Geolier in italiano

Proviamo quindi a tradurre il testo di “I p’ me, tu p’ te” di Geolier in italiano.

Noi siamo due stelle che stanno precipitando

Ti stai vestendo consapevole che poi ti deve spogliare

Anche il male ci fa bene insieme, io e te

Ci abbiamo sperato di stare insieme per sempre, io e te

No, no, no, come devo fare

No, no, no a dimenticarti

Per ora no, non lo posso fare

Se non esistevi, ti dovevano inventare

La felicità quanto costa, e i soldi non la possono comprare

Ho perso tempo a parlare

Non l’avrei pensato mai

che all’inizio della nostra storia, era già la fine della storia per noi

Il cielo ci sta guardando

E quando piove è perché

si è dispiaciuto per me e per te

perciò ora sta iniziando a piovere

siamo due estranei che si incontrano

(e stavano pensando a tutte le cose che hanno fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Tu mi intrappoli abbracciandomi

anche il diavolo in realtà era un angelo

come mi può amare se non ti ama

come puoi volare senza ali, no

è passato tanto tempo dall’ultima volta

dammi un altro po’ di tempo, solo per l’ultima volta

No, no, no, come devo fare

No, no, no a dimenticarti

Per ora no, non lo posso fare

Non l’avessi pensato mai

che all’inizio della nostra storia, era già la fine della storia per noi

Il cielo ci sta guardando

E quando piove è perché

si è dispiaciuto per me e per te

perciò ora sta iniziando a piovere

siamo due estranei che si incontrano

e stavano pensando a tutte le cose che hanno fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Questa notte è solo nostra

Se vai desiderando la luna, la vado a prendere e te la porto

E anche se lo facessi, tu non saresti contenta

Vorresti tutte le stelle, vorresti più tempo con te

Perciò ora sta iniziando a piovere

siamo due estranei che si incontrano

e stavano pensando a tutte le cose che hanno fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

“I p’ me, tu p’ te”: il testo in napoletano

Dall’italiano al napoletano, ecco il testo originale del brano di Geolier che ha fatto storcere il naso a qualche purista della lingua per come è scritto.

Nuij simm doije stell ca stann precipitann

T stai vestenn consapevole ca tia spuglia

Pur o’mal c fa ben insiem io e te

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

No no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Si ng stiv t’era nvta

A felicità quant cost si e sord na ponn accatta

Agg sprecat tiemp a parla

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu pe’te

Tu m’intrappl abbraccianm

Pur o riavl er n’angl

Comm m può ama si nun t’am

Comm può vula senz’al, no

È passat tantu tiemp ra l’ultima vot

Ramm natu poc e tiemp p l’ultima vot

No, no no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

Sta nott e sul ra nostr,

Si vuo truann a lun a vac a piglia e ta port,

E pur si o facess tu nun fuss cuntent,

Vuliss te stell, vuless chiu tiemp cu te.

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

Il significato del brano

Geolier con questo brano ha voluto raccontare la fine di un amore, due ragazzi che ora sono estranei tra di loro e la cui relazione era iniziata facendo capire che non sarebbe durata. Il rapper porta se stesso sul palco senza snaturarsi, cantando la sua lingua, che si unisce alla melodia del brano. Il successo è assicurato.