Secondo importante annuncio di Amadeus in merito al Festival di Sanremo 2024. Il direttore artistico e conduttore della kermesse canora italiana è intervenuto oggi, mercoledì 29 novembre 2023, al Tg1 per annunciare i nomi delle co-conduttrici. Ecco chi sonore signore che saliranno sul palco del Teatro Ariston ad affiancare Amadeus alla conduzione del Festival.

Sanremo 2024, chi sono le co-conduttrici? I volti noti scelti da Amadeus

Dopo il primo annuncio di Amadeus al Tg1, dove il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2024 ha annunciato la presenza di Giovanni Allevi sul palco del Teatro Ariston, oggi è arrivato uno degli annunci più attesi: quello che riguarda le co-conduttrici del Festival. L’annuncio parte con il collegamento con Rosario Fiorello, vestito di rosso sotto la pioggia al Foro Italico, dove è stato raggiunto dalle Co-Conduttrici. A salire sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, per affiancare il conduttore saranno:

Martedì: Marco Mengoni

Mercoledì 7: Giorgia

Giovedì 8: Teresa Mannino

Venerdì 9: Lorella Cuccarini

Sabato 10: Fiorello

Marco Mengoni co-conduttore del Festival di Sanremo 2024

Solo poco tempo fa, Amadeus, ospite nella puntata del debutto di Fiorello con la nuova stagione di Viva Rai2, aveva annunciato la presenza di Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione di Sanremo, come co-conduttore della prima serata del Festival 2024. Mengoni non sarà presente solo in veste di co-conduttore ma bensì anche come ospite musicale della serata inaugurale della kermesse canora.

I conduttori di PrimaFestival

Un altro annuncio che precede quelli al Tg1 Nazionale, Amadeus lo ha fatto durante la Milano Music Week. Il direttore artistico e conduttore del Festival, ha infatti dichiarato che i conduttori che saranno impegnato durante la settimana sanremese alla conduzione del programma intitolato PrimaFestival e che precede la diretta dal Teatro Ariston saranno: Paola & Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Quando si conosceranno i big in gara

Inoltre, Amadeus rivelerà i nomi dei cantanti in gara al prossimo Festival domenica 3 dicembre durante il TG1 delle 13.30. «Oltre 400 canzoni inviate quest’anno, quantità mai avuta prima! Molti ci hanno fatto ascoltare il brano anche prima dell’estate» ha dichiarato il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024.