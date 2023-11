Marco Mengoni condurrà la prima serata del Festival di Sanremo 2024. L’annuncio è arrivato questa mattina durante la prima puntata di Viva Rai2, programma di Rosario Fiorello che riparte con la nuova stagione tv e che per l”occasione ha avuto come ospiti Marco Mengoni, Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2024 e Francesco Totti.

Nuova location, stessa squadra vincente. Prima puntata scoppiettante di Viva Rai2. Il programma di Fiorello ha ufficialmente riaperto i battenti con le gag di Francesco Biggio e Mauro Casciari dal nuovo studio del Foro Italico. Tanti gli ospiti che hanno voluto inaugurare il glass di largo De Bosis: da Amadeus a Francesco Totti, passando per colui che sarà il primo co-conduttore del Festival di Sanremo 2024 Marco Mengoni.

Per l’occasione di questo attesissimo annuncio che riguarda l’evento televisivo più importante d’Italia, Amadeus ha voluto fare le cose in grande: annunciare la presenza di Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione di Sanremo con il brano “Due vite”, in qualità di Super Ospite e co-conduttore della prima serata del Festival proprio durante la puntata del debutto di Fiorello con la seconda stagione del fortunatissimo programma mattutino Viva Rai2.

Video dell’annuncio di Amadeus a Viva Rai2

A questo punto non resta che aspettarci altre incursioni da parte di Amadeus di questo tipo durante le dirette del programma di Fiorello. Come è sua consuetudine, già lo scorso anno il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo aveva utilizzato il programma di Rosario per importanti annunci di questo tipo. Altri annunci invece, Amadeus e solito farli al TG1.

Ecco di seguito il video del momento in cui Amadeus, in qualità di direttore artistico e conduttore, annuncia la presenza di Marco Mengoni come co-conduttore durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024.