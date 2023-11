Primo importante annuncio di Amadeus in merito al Festival di Sanremo 2024. Il direttore artistico e conduttore della kermesse canora italiana è intervenuto questa sera, lunedì 27 novembre 2023, al Tg1 delle 20.00 per un attesissimo annuncio. Ma cosa ha annunciato Amadeus al Tg1 questa sera? La notizia riguarda la presenza di Giovanni Allevi sul palco del Teatro Ariston.

Sanremo 2024, Amadeus annuncia Giovanni Allevi al Festival

Con il primo annuncio di Amadeus al Tg1 delle 20.00 di questa sera, è ufficialmente aperta la stagione degli annunci che precedono il Festival di Sanremo 2024. Il direttore artistico, nonché conduttore, già in passato aveva usufruito dell’ospitalità del Tg nazionale per raccontare e anticipare alcune notizie sul Festival della canzone italiana.

Durante l’edizione del Tg1, ospite in studio anche la Coppa Davis, vinta dall’Italia. In studio insieme ad Amadeus anche Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis Immagini. A sorpresa la telefonata di Fiorello, grande appassionato di Tennis. Amadeus ha anche annunciato che mercoledì rivelerà i nomi delle co-conduttrici.

Amadeus e l’annuncio a Viva Rai2

Solo qualche settimana fa, Amadeus, ospite nella puntata del debutto di Fiorello con la nuova stagione di Viva Rai2, aveva annunciato la presenza di Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione di Sanremo, come co-conduttore della prima serata del Festival 2024. Mengoni non sarà presente solo in veste di co-conduttore ma bensì anche come ospite musicale della serata inaugurale della kermesse canora.

I conduttori di PrimaFestival e quando i nomi dei big in gara

Un altro annuncio, Amadeus lo ha fatto durante la Milano Music Week. Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2024, ha infatti dichiarato che i conduttori di PrimaFestival saranno: Paola & Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Inoltre, Amadeus rivelerà i nomi dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2024 domenica 3 dicembre durante il TG1 delle 13.30. «Oltre 400 canzoni inviate quest’anno, quantità mai avuta prima! Molti ci hanno fatto ascoltare il brano anche prima dell’estate» ha dichiarato il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024.

Sanremo Giovani: tutti i partecipanti

Nelle scorse ore si è invece definita la formazione dei partecipanti a Sanremo Giovani con gli ultimi quattro attesissimi nomi. Dopo le audizioni a Roma del 10 novembre, la Commissione musicale ha selezionato quattro artisti provenienti da Area Sanremo che si uniranno agli otto già annunciati precedentemente. I nomi che tutti attendevano sono quindi Dipinto, Fellow, Nausica e Omini. La formazione di Sanremo Giovani è quindi così composta: