Primo annuncio del nuovo anno per Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2024. Il celebre volto di Rai Uno in diretta oggi, martedì 2 gennaio 2024, al Tg1 delle 13:30 ha annunciato gli ospiti sul palco della nave da crociere.

Sanremo 2024, Amadeus annuncia ospiti nave Costa Crociere

Dopo aver annunciato i nomi dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, e i titoli delle canzoni che gli artisti canteranno sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, durante la kermesse canora che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024, Amadeus oggi è intervenuto al Tg1 per annunciare gli ospiti che saliranno sul palco allestito sulla nave da crociera.

“Nei miei festival tre palchi (Ariston e due esterni a piazza Colombo e galleggiante su nave da crociera), Sul palco Costa Crociere: prima e ultima serata Tedua; seconda serata Bob Sinclair; terza serata Bresh; quarta serata Gigi D’Agostino” – Ha annunciato Amadeus.

I cantanti in gara a Sanremo 2024

Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno durante la prossima edizione della kermesse ben 30 cantanti in gara, 27 big più 3 provenienti da Sanremo Giovani. Per l’occasione infatti è stato cambiato il regolamento. Nel nuovo regolamento di Sanremo si legge quanto segue: “Il numero degli Artisti invitati dal Direttore Artistico viene variato da 23 a 27. Conseguentemente viene variato anche il numero complessivo di Artisti in gara, che – comprensivo dei 3 artisti vincitori di Sanremo Giovani passa da 26 a 30”. Ecco riseguito le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024 e i cantanti che le canteranno.

Cantanti e canzoni